Yüklemede yaşanacak kazaların önüne geçiliyor! 174 kıyı tesisi mercek altında

'2025 YILINDA TOPLAM 553 MİLYON TON YÜK ELLEÇLEDİK' Kıyı tesislerinin düzenlenen DBA belgelerini barkod veya karekod aracılığıyla ya da DBA Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabildiğini ifade eden Uraloğlu, söz konusu sistemin işlemlerin güvenilir ve hızlı biçimde yürütülmesine katkı sağladığını kaydetti. Türkiye’nin Avrupa’da en fazla yük elleçleyen ikinci ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, limanlarda önemli miktarda tehlikeli yük elleçlendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımızda toplam 553,3 milyon ton yük elleçledik. Toplam elleçlenen yükün yüzde 41,9'u olan 231 milyon 991 bin 223 milyon tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Limanlarımızda gerekli şartlar sağlanmadan ve yeterli emniyet tedbirleri alınmadan tehlikeli yük elleçlenmesine müsaade etmiyoruz. Düzenli denetimlerimizle can, mal ve çevre emniyetini koruyor, deniz ticaretimizin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.