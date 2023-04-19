Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı." ifadelerini kullandı.