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Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

2023-04-19 07:28:24
Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı da olan Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin de bu program kapsamında milletin hizmetine sunulacağını söyledi.

#2
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı."

#3
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"Cevherden mücevhere döndürme zamanı. Üretim, ihracat, istihdam zamanı. Şimdi ve her zaman AK Parti zamanı. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Yarın değil, hemen şimdi. İşte bu meydan bunu gösteriyor. Bu yürüyüşte Eskişehirli kardeşlerimiz de bizlerle birlikte. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle, sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

KIRKA'DA YAPILACAK LİTYUM KARBONAT TESİSİNİN TEMELİ BU YIL ATILACAK Fatih Dönmez, bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.

#5
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde, ilerleyen dönemde belki Türkiye'nin otomobilinde Eskişehir'de üretilen yerli lityumun kullanılacağını dile getiren Dönmez şöyle devam etti:

#6
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"Türkiye, enerjisini Eskişehir'den alacak. Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir'imiz, sadece dinamizmi, canlılığı, hareketliliğiyle değil enerjisiyle de tüm Türkiye'nin enerjisine enerji katacak. Bir yatırım müjdemiz daha var Eskişehir'e. Yine bu yıl içerisinde inşallah 'Susuz Boraks Üretim Tesisi'nin temelini Kırka'da atacağız. 3 tesisimize toplam 200 kişilik ilave istihdam sağlayacağız."

#7
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"2023 Eskişehir'in yatırım yılı olacak. İnşallah bu yıl Eskişehir'imize 951 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yapacağız. Son 20 yılda kentimize enerji ve tabii kaynaklar alanında 5,3 milyar liralık yatırım yaptık. Eskişehir'imize yeni yatırımlar, yeni istihdamlar, yeni tesisler, yeni fabrikalar kazandıracağız. Eskişehir'imiz kazanacak. Eskişehirli kardeşimiz kazanacak. En nihayetinde Türkiye kazanacak."

#8
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"ESKİŞEHİR'İ MARKA ŞEHİR YAPACAK PROJELERLE GELİYORUZ" Eskişehir'e değer katacak projelerle geldiklerini anlatan Dönmez, "Teknolojiye yatırım yapacağız. Madenlerde, uzay ve havacılıkta, yazılım-animasyonda Eskişehir'i marka şehir yapacak projelerle geliyoruz. Üretime yatırım yapacağız. Sanayimizin ürettiği ürün çeşidini genişleteceğiz. Eskişehir denilince akla güçlü sanayisi ve yetişmiş insan gücü gelecek.

#9
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Biz bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'e lig atlatacağız. Köylümüze daha fazla destek vereceğiz. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi için seralardan yeni soğuk hava tesislerine, süt işleme tesislerinden kapalı devre sulama sistemlerine kadar tarımsal üretimi artıracak pek çok projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

#10
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

Bakan Dönmez insana yatırım yapacaklarını işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

#11
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"Eskişehir'i yeni fikirlerin, yeni girişimlerin, yeni start-upların oluştuğu canlı bir şehir haline getireceğiz. Kadınlarımızın, gençlerimizin mesleki gelişimlerine destek olacak mesleki eğitim ve iş başı imkanlarını artıracağız. Değerlerimize yatırım yapacağız. Eskişehir'imizin binlerce yıllık tarihi ve kültürü yeni projelerle daha fazla tanınacak, daha fazla bilinecek. Eskişehir'i Anadolu'nun yeni turizm merkezlerinden biri haline getireceğiz."

#12
Foto - Bakan Dönmez ilan etti! Türkiye’de bir dev rezerv daha

"Sağlık turizminden doğa turizmine, kadar Eskişehir'imizin turizm potansiyelini daha fazla öne çıkaracağız. Tüm bu yatırımlar Eskişehir'e değer. Gelecek Eskişehir'de değerlenecek. Eskişehir sanayisiyle, ticaretiyle, üniversiteleriyle, tarihi, kültürü, coğrafyasıyla geleceğe yürüyor. Geçmişten getirdiği değerleri, bugünün, geleceğin değerleriyle birleştiriyor."

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