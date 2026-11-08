Bakan Çifti konferansta konuştu! Terörsüz Türkiye’ye Mehmet Akif’li vurgu

Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde ortaya konulan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarih, çağrısıyla güç kazanan ‘Terörsüz Türkiye’ iradesi, Gazi Meclis'imizin çalışmalarıyla ve Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’un gayretleriyle kurumsal ve hukuki bir zemine kavuşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları, bu iradenin geniş bir istişareyle ele alınmasını sağlamıştır. Ardından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşması, Meclis'imizde ortaya çıkan tarihi desteği göstermiştir. Böylece ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi; siyasi iradenin, Meclis'imizin desteğinin ve devlet kurumlarının sorumluluğunun birleştiği bir devlet projesi niteliği kazanmıştır. Bu sürecin siyasi ve hukuki boyutu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesiyle yürürken, biz İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu, kısaca ‘3T’ diye andığımız üç aşamalı bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz; tespit, takip ve tasfiye. Önce tehdidi kaynağında tespit ediyor; bölücü örgütün bütün uzantılarını, lojistik hatlarını ve finans ağlarını en küçük ayrıntısıyla görünür kılıyoruz. Ardından sahadaki her gelişmeyi kesintisiz takip ediyor; silah bırakma ve fesih sürecinin akamete uğramaması için verilen her sözün karşılığını zeminde kolluyoruz. Son aşamada ise Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, silah bütünüyle devreden çıkana ve terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilene kadar bu mücadeleyi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu üç aşama birbirinden kopuk işler olmayıp aynı kararlılığın halkalarıdır. Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşliğimizi tahkim etmektir. Bu projenin hayata geçirilmesinde de temel ölçümüz, ülkemizin bütünlüğünü, vatandaşımızın güvenliğini ve milletimizin kardeşliğini korumaktır. Şehitlerimizin emaneti olan aziz vatanımızı korumak; ülkemizin bütünlüğünü, vatandaşımızın hukukunu ve milletimizin huzurunu birlikte gözetmeyi gerektirir. Bu emanet karşısındaki sorumluluğumuz, kararlarımızda ve görevimizi yerine getirme biçimimizde kendisini göstermektedir. Mağdurların haklarının korunması, şehit ailelerimizin hassasiyetlerinin dikkatle dinlenmesi ve gazilerimizin ihtiyaçlarının gözetilmesi bu sorumluluğun ayrılmaz parçalarıdır" dedi.