Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

KAMPANYA KOŞULLARINI VE PUANLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ İNCELEYİN" İbrahim Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alması gereken önlemleri, şöyle sıraladı: "Kullandığınız bütün kredi kartlarını ve banka kartlarını kontrol edin. Market, giyim, akaryakıt ve diğer mağazalara ait sadakat kartlarını unutmayın. Kartlarınızda biriken para puanların, millerin ve ödül puanlarının miktarını öğrenin. Bankanızın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden puanların son kullanım tarihini ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini sorun. Kampanya koşullarını ve puanların geçerlilik süresini inceleyin. Puanlarınızın silineceği önceden açıkça bildirilmiş ve koşullar hukuka uygunsa, hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanın. Puan bakiyenizin ekran görüntüsünü alın. SMS, e-posta, kampanya duyurusu ve alışveriş fişlerinizi saklayın. İşletmelerin tüketiciyi önceden ve makul süre içinde bilgilendirmesi, kullanım imkanı sağlaması ve tüketicinin haklarını koruması gerekiyor."