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Ekonomi
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Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

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Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Yıl boyunca harcama yaptırarak vatandaşın sırtından milyarları götüren bankalar ve dev holdingler, şimdi de sadakat kartlarında biriken puanları buharlaştırma peşinde! Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü tokat gibi açıklamalarla tehlikeye dikkat çekerek, yıl sonunda kredi kartı, akaryakıt ve market puanlarının tek taraflı kararlarla silinebileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Yıl boyunca harcama yaptırarak vatandaşın sırtından milyarları götüren bankalar ve dev holdingler, şimdi de sadakat kartlarında biriken puanları buharlaştırma peşinde! Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü tokat gibi açıklamalarla tehlikeye dikkat çekerek, yıl sonunda kredi kartı, akaryakıt ve market puanlarının tek taraflı kararlarla silinebileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Tüketici dernekleri, sadakat kartlarında biriken puanların yıl sonunda geçerliliğini yitirebileceğine dikkati çekerek, tüketicilere mevcut puanlarını süreleri dolmadan kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.

#3
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin yıl sonu gelmeden sadakat kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

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Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Tüketicilerin yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden, kullandıkları kredi kartlarından ve gerçekleştirdikleri harcamalardan puan kazandıklarını anımsatan Güllü, kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezleri, akaryakıt şirketleri ve çeşitli markaların sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinebildiğini belirtti.

#5
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Güllü, yıl sonu yaklaştığında bazı şirketlerin tüketicilere gönderdikleri SMS ve e-postalarla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine değinerek, şunları kaydetti:

#6
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

"Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor. Burada asıl sorgulanması ve üzerinde durulması gereken husus, 'Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?', 'Kampanyanın başlangıcında böyle bir süre belirtilmemişse, yıl sonunda gönderilen bir SMS ile tüketicinin kazanılmış hakkı ortadan kaldırılabilir mi?'"

#7
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Tüketicinin ekonomik haklarının ve bilgilendirilme hakkının korunmasına yönelik yaklaşımı çerçevesinde, sadakat kartlarının da tüketicinin alışveriş tercihini ve harcama davranışını etkileyen uygulamalar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Güllü, tüketicilerin puan kazanırken hangi koşullara tabi olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

KAMPANYA KOŞULLARINI VE PUANLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ İNCELEYİN" İbrahim Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alması gereken önlemleri, şöyle sıraladı: "Kullandığınız bütün kredi kartlarını ve banka kartlarını kontrol edin. Market, giyim, akaryakıt ve diğer mağazalara ait sadakat kartlarını unutmayın. Kartlarınızda biriken para puanların, millerin ve ödül puanlarının miktarını öğrenin. Bankanızın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden puanların son kullanım tarihini ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini sorun. Kampanya koşullarını ve puanların geçerlilik süresini inceleyin. Puanlarınızın silineceği önceden açıkça bildirilmiş ve koşullar hukuka uygunsa, hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanın. Puan bakiyenizin ekran görüntüsünü alın. SMS, e-posta, kampanya duyurusu ve alışveriş fişlerinizi saklayın. İşletmelerin tüketiciyi önceden ve makul süre içinde bilgilendirmesi, kullanım imkanı sağlaması ve tüketicinin haklarını koruması gerekiyor."

#9
Foto - Yıl sonu tamamı silinebilir! Kredi kartlarında zaman daraldı

Tüketicinin puanlarını kullanamadan kaybetmesi halinde, silme işleminin hukuki dayanağını sorgulaması ve itiraz etmesi gerektiğini söyleyen Güllü, "Puanlarınızın hukuka aykırı biçimde silindiğini düşünüyorsanız öncelikle bankaya veya ilgili işletmeye yazılı başvuruda bulunun. İşletme talebinizi karşılamazsa uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Güllü, söz konusu kartların amacının müşteri sadakatini artırmak, alışverişi teşvik etmek ve tüketiciyle işletme arasında güven ilişkisi oluşturmak olduğuna değinerek, bu sistemin tüketici aleyhine bir hak kaybına dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekti. Şirketlerin tüketicilere puan bakiyelerini kolayca kontrol edebilecekleri sistemler sunması gerektiğinin altını çizen Güllü, "Tüketicinin kazandığı puanlar silinmeden önce bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kazanılmış haklar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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