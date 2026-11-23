Bakan Bayraktar 2040 hedefini açıkladı: Türkiye’nin iki iline daha nükleer santral geliyor!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Alparslan Bayraktar, 2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşmak için Sinop ve Trakya'da santralleri devreye almak istediklerini duyurdu. Bayraktar, "Gabar’da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız” dedi.