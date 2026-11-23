NÜKLEERDE İLK REAKTÖR DEVREYE ALINIYOR: Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerjideki 70 yıllık hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti: “Halihazırda dört reaktörün inşası eş zamanlı olarak devam ederken; tüm yetkilendirme, lisanslama ve denetim süreçleri ulusal mevzuatımız ve uluslararası nükleer güvenlik standartları çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumunun denetiminde devam eden işletmeye alma testlerinin tamamlanmasının ardından, ilk üniteyi devreye alarak üretilen elektriği vatandaşlarımıza sunacağız. Diğer taraftan, 2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya’da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz.”