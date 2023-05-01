Bakan Akar: Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz

Konser öncesi bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işçinin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncelikle hepinize kutlu olsun. Bu çerçevede sağlık ve esenlik diliyorum. İşçilerimizin emeği, işçilerimizin alın teri gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok anlamlı. Bu bizim milli ve manevi değerlerimiz içinde önemli. Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz. İşçinin hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Sendikalar işçimizin hakkını korumakta ve kollamakta çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde hepinizin şunu iyi anlaması lazım; bugünlere kadar birçok problemi çöze çöze geldik. İnşallah bundan sonrada kalan ne kadar problem varsa bunları çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Bu konuda bütün bakanlıklar üstüne düşen görevleri yapmaya çalışıyor. İşçimizin mutluluğu işçimizin refahı hepimiz için önemli” şeklinde konuştu.