Bahçeli’nin basın danışmanı, açtı ağzını yumdu gözünü: Asıl sen kimsin lan

12 askerin şehit olduğu terör saldırısında evladını kaybeden acılı babanın sözlerini eleştiren Can Ataklı'ya tepkiler sürüyor. Elazığ’daki törende şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi. Gösterilen tepkinin ardından şehit babası, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı'nın hedefi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ataklı'ya bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı yazar Yıldıray Çiçek'ten geldi.