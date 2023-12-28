Bahçeli’nin basın danışmanı, açtı ağzını yumdu gözünü: Asıl sen kimsin lan

Türkgün gazetesi Başyazarı Çiçek, "Asıl sen kimsin lan?" başlıklı yazısında Ataklı'ya sert eleştiriler yöneltti. Şehit babasının bu terör örgütüne selam yollayanlara, cezaevinde ziyaret edenlere evladını kaybetmenin acısıyla tepki gösterdiğine değinen Çiçek, şu ifadelere yer verdi: "Alçak düşüncelerin sembolü olan Can Ataklı ismindeki gazeteci müsveddesi çıkıyor ve şehit babasına "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" diye hakaret ediyor. Can Ataklı dünyada paketi açılmış ve açılmamış ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum. Asıl sen kimsin lan? PKK’lı mısın, FETÖ’cü müsün, Rum musun, Ermeni mi, Siyonist mi? Ağzını açıyor bunları savunuyorsun, kıçını yayıyor bunların avukatlığını yapıyorsun. Şehit babası, oğlunun PKK katillerine ve işbirlikçilerine laf söylerken senden mi izin alacak LAN? PKK’lı Demirtaş kim, PKK’lı Osman Kavala kim, bunlarla iş tutan Özgür Özel kim LAN? Hangisi şehit askerimizden ve şehidimizin babasından üstün haysiyetsiz sözlerin sahibi adam!”