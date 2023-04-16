2023-04-16 21:51:02 Baharın renkleri hayran bıraktı
Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın coşkusu yaşanmaya başladı. Dört bir yanda doğa canlandı.
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Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın coşkusu yaşanmaya başladı. Dört bir yanda doğa canlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Pismo Preserve doğa koruma alanında bahar mevsiminin gelmesi ile dağlarda açan yabani çiçekler güzel görüntü oluşturdu.
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