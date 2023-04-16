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Dünya
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Baharın renkleri hayran bıraktı

2023-04-16 21:51:02
Baharın renkleri hayran bıraktı

Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın coşkusu yaşanmaya başladı. Dört bir yanda doğa canlandı.

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Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Pismo Preserve doğa koruma alanında bahar mevsiminin gelmesi ile dağlarda açan yabani çiçekler güzel görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

#3
Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

#4
Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

#5
Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

#6
Foto - Baharın renkleri hayran bıraktı

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