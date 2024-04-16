2024-04-16 13:19:15 Baharın mest eden manzarası
Eskişehir'de baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler görenleri mest etti.
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Eskişehir'de baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler görenleri mest etti.
Eskişehir'in doğal güzellikleri görenleri mest etti. Kentin bazı bölgelerinde çiçekler ve ağaçlar, olağanüstü bir manzara sundu.
Şubat ayının ortalarından itibaren başlayan çiçeklenme, normal şartlarda Nisan ortası veya Mayıs başında görülen zamandan yaklaşık 2 ay önce gerçekleşti. Bu erken çiçeklenme, geçtiğimiz yıllara kıyasla son derece sıcak geçen kış mevsiminden kaynaklanıyor.
Bu sıcaklık, ağaçların erken tomurcuklanmasına ve çiçeklerin açmasına neden oldu. Bu muhteşem manzaraları görenleri hayran bırakarak doğanın gücünü ve zarafetini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar bu güzelliklerin keyfini çıkarttı.
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