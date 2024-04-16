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Yaşam
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Baharın mest eden manzarası

2024-04-16 13:19:15
Baharın mest eden manzarası

Eskişehir'de baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler görenleri mest etti.

#1
Foto - Baharın mest eden manzarası

Eskişehir'in doğal güzellikleri görenleri mest etti. Kentin bazı bölgelerinde çiçekler ve ağaçlar, olağanüstü bir manzara sundu.

#2
Foto - Baharın mest eden manzarası

Şubat ayının ortalarından itibaren başlayan çiçeklenme, normal şartlarda Nisan ortası veya Mayıs başında görülen zamandan yaklaşık 2 ay önce gerçekleşti. Bu erken çiçeklenme, geçtiğimiz yıllara kıyasla son derece sıcak geçen kış mevsiminden kaynaklanıyor.

#3
Foto - Baharın mest eden manzarası

Bu sıcaklık, ağaçların erken tomurcuklanmasına ve çiçeklerin açmasına neden oldu. Bu muhteşem manzaraları görenleri hayran bırakarak doğanın gücünü ve zarafetini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar bu güzelliklerin keyfini çıkarttı.

#4
Foto - Baharın mest eden manzarası

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