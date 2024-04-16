Baharın mest eden manzarası

Bu sıcaklık, ağaçların erken tomurcuklanmasına ve çiçeklerin açmasına neden oldu. Bu muhteşem manzaraları görenleri hayran bırakarak doğanın gücünü ve zarafetini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar bu güzelliklerin keyfini çıkarttı.