Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Batı Toroslar'ın en yüksek noktası olarak bilinen Kumluca ilçesinde bulunan 3 bin 64 rakımlı Kızlar Sivrisi Dağı'na bahar aylarında çıkan pazar esnafı zirvede bulunan kar dağlarını örtü altına alıyor. Örtüne altına alınarak sıcaklardan korunan kar aşırı sıcaklarda erimeyerek Eylül ayına kadar pazar esnafının geçim kaynağı oluyor. Devasa kar kütleleri ortalama gündüz 20, gece ise eksi 5 derecede erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Kar yazın pazarlarda kar şerbeti satan esnafın geçim kaynağı oldu. İlçede yaşayan Ramazan Ulusoy eşini de yanına alarak haftada bir gün traktörüne binerek 3 saat yolculuğun ardından kar kütlelerinin olduğu dağa çıkıyor.