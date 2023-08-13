  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

2023-08-13 14:58:01
Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

3 bin 64 rakımlı zirvede küp hale getirilen kar, traktöre yüklenip 5 saat süren yolculuğa çıkıyor.

#1
Foto - Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Antalya’da 3 bin 64 rakımlı zirvede bahar aylarında örtü altına alınan ‘kar dağları’, yazın 3 ay boyunca ağaç motoruyla kesilerek hasat ediliyor. Dağın zirvesinden küpler halinde traktörle 5 saatte indirilen kar, pazarda şerbet yapılarak sıcak havalarda buz gibi ferahlık veriyor.

#2
Foto - Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Batı Toroslar'ın en yüksek noktası olarak bilinen Kumluca ilçesinde bulunan 3 bin 64 rakımlı Kızlar Sivrisi Dağı'na bahar aylarında çıkan pazar esnafı zirvede bulunan kar dağlarını örtü altına alıyor. Örtüne altına alınarak sıcaklardan korunan kar aşırı sıcaklarda erimeyerek Eylül ayına kadar pazar esnafının geçim kaynağı oluyor. Devasa kar kütleleri ortalama gündüz 20, gece ise eksi 5 derecede erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Kar yazın pazarlarda kar şerbeti satan esnafın geçim kaynağı oldu. İlçede yaşayan Ramazan Ulusoy eşini de yanına alarak haftada bir gün traktörüne binerek 3 saat yolculuğun ardından kar kütlelerinin olduğu dağa çıkıyor.

#3
Foto - Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Burada ağaç motorları ile kesine karlar, önce çuvallara konuluyor daha sonra ise güneşten etkilenmeyecek şekilde tekrar üstü örtülerek römorka yükleniyor. Yüklenen kar, patika yoldan tekrar 5 saat süren bir yolcuğun ardından ilçe merkezine getiriliyor. İlçe merkezinde ise pazarda kar şerbeti yapılarak vatandaşlara ikram ediliyor. Antalya'nın kavurucu sıcaklarında tüketilen karlar buz gibi ferahlık veriyor.

#4
Foto - Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Kar dağlarını havadan dron ile görüntüleyen motokros tutkunu Şaban Dede, “Rakım yüksekliğimiz 3 bin 64. Bahar aylarında bu karları örtüyorlar. Sonra da pazara götürerek satıyorlar. Karın pazara ulaşma yolcuğu 5 saat sürüyor” dedi. 15 yıldır dağlardan kar taşıyan Ramazan Ulusoy, “3 bin 64 rakımlı Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerinde bulunuyoruz. Her yaz bahar aylarında gelerek karlarımızın üzerini örteriz. Yazın da sıcaklar artında şehre indiriyorum. Hem sıcak havalarda milletimize hayır hem de ticaretimi yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Bahardan kalma karlar bakın nasıl değerlendiriliyor

Fransız bayrakları yerine Türk bayrakları astılar
Gündem

Fransız bayrakları yerine Türk bayrakları astılar

Sömürgeci ABD ve Fransa'ya karşı ayaklanan Afrika ülkeleri Türkiye'nin yerinde yer almaya devam ediyor. Son olaysa bunun bir göstergesi...
Atın bu ahlaksızı içeri! Böyle şarkıcı olmaz olsun
Sosyal Medya

Atın bu ahlaksızı içeri! Böyle şarkıcı olmaz olsun

Kokuşmuş şarkıcı mahallesinde bir rezillik daha ortaya çıktı. Çıktığı sahnede ahlaksızlığa özendiren sözleri ile tepki çeken sözde şarkıcı b..
Fransız Renault'un Clio modelleri hızla yayılıyor, listede sıraya girdi! Türkiye'ye geliyor: Bakın fiyat listesi ne kadar?
Otomotiv

Fransız Renault'un Clio modelleri hızla yayılıyor, listede sıraya girdi! Türkiye'ye geliyor: Bakın fiyat listesi ne kadar?

Fransız Renault'un Clio modellerin fiyatı belli oldu! 826 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Bu sektöre rakip mi olacak? Araç ala..
22 çocuğun cinsiyeti değişti iddiasına cevap
Gündem

22 çocuğun cinsiyeti değişti iddiasına cevap

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 18 yaş altındaki 22 çocuğun cinsiyetlerini değiştirdiği iddiasına Prof. Dr. Tufan Tükek, cevap verdi..
Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!
Dünya

Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!

Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı belli oldu: Pakistan'da 2018 yılında Pakistan Senatosuna seçilen Hak Kakar'ın aktif bir siyasetçi old..
Bakan Işıkhan emekli maaşı artışı için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Işıkhan emekli maaşı artışı için tarih verdi

Emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş artışları için gerekenin yapılacağını açıklaya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23