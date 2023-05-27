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Yaşam
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Bahar yağmurları umut oldu

2023-05-27 12:18:14
Bahar yağmurları umut oldu

Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti.

#1
Foto - Bahar yağmurları umut oldu

Kış aylarını kurak geçiren Afyonkarahisar'daki göletlerin su seviyesinin, bahar yağışlarıyla yüzde 80 oranına yükselmesi çiftçileri sevindirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) Isparta 18. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, mayıs ayının ortalarında il genelindeki 16 gölette ölçülen su seviyesi ortalama yüzde 80'e ulaştı.

#2
Foto - Bahar yağmurları umut oldu

Kentte mart, nisan ve mayıs aylarında aldığı yağış miktarına göre, Erkmen, Kırka, Taşoluk, Üçlerkayası, Ayazini, Kayabelen ve Ortapınar göletlerinde su seviyesi yüzde 100 seviyesine gelirken, il genelindeki diğer 9 göletin 5'inde su seviyesi yüzde 70'in üzerinde, 4'ün ise altında ölçüldü. Ziraat Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Özgür Babalık, Afyonkarahisar il genelinde tarımsal sulamada genelde göletlerin kullanıldığını söyledi.

#3
Foto - Bahar yağmurları umut oldu

Kentte son yağışların sevindirici olduğunu dile getiren Babalık, şöyle konuştu: "Yağışlar, göletlerin özellikle doluluk oranlarını artırmakta ve bu göletlerden sulama yapan çiftçinin de yüzünü güldürmektedir. DSİ'den aldığımız verilere göre Afyonkarahisar bölgesindeki göletlerde doluluk oranı yüzde 80'ler civarında. Bu oran çiftçilerimiz açısından çok sevindiricidir. Özellikle bu durum aynı tarlada ikinci üretim yapan üreticilerimizin ürün rekoltelerine olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Rekoltede yaşanacak olumlu bir etki de piyasalara yansıyacaktır."

#4
Foto - Bahar yağmurları umut oldu

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kentin içme suyunda kullanılan Akdeğirmen barajında 3 ay önce ölçülen yüzde 12'lik su seviyesinin son yağışlarla yüzde 24'e çıktığını kaydetti. Yağışların devam etmesiyle barajın su seviyesinin yüzde 30'lara çıkacağını tahmin ettiklerini aktaran Öner, "Kentin içme suyunda kullanılan Akdeğirmen Barajı'nda ocak ayında ölçtüğümüz seviyemiz, mayıs ayının ortalarına geldiğimizde yüzde 100 arttı. İlerleyen günlerde yağışların yine devam edeceği gözüküyor. Dolayısıyla içme suyumuzda bir sıkıntı çekileceğini düşünmüyoruz ama yine de suyumuzu tasarruflu kullanmamız lazım. Bu tasarrufu hayatımızın her noktasında alışkanlık haline getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Bahar yağmurları umut oldu

Afyonkarahisarlı çiftçi İbrahim Oğuz, kış aylarındaki kuraklıktan endişe duyduklarını dile getirdi. Son dönemde bölgeye düşen yağışlardan ve arazilerindeki mahsullerin görünümünden memnun olduklarına dikkat çeken Oğuz, "Önümüzdeki ayın ilk haftasına kadar yağışlar devam ederse, inşallah hasat zamanında da güzel mahsul alacağız. Genelde buğday, arpa ve ayçiçeği arazilerinde yüksek verim bekliyoruz." dedi. Çiftçi Hüseyin Aktop ise 200 dekarın üzerinde ekili arazisi bulunduğunu ve yağışlardan dolayı güzel mahsul alacaklarını ifade etti.

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