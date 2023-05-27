Bahar yağmurları umut oldu

Kentte son yağışların sevindirici olduğunu dile getiren Babalık, şöyle konuştu: "Yağışlar, göletlerin özellikle doluluk oranlarını artırmakta ve bu göletlerden sulama yapan çiftçinin de yüzünü güldürmektedir. DSİ'den aldığımız verilere göre Afyonkarahisar bölgesindeki göletlerde doluluk oranı yüzde 80'ler civarında. Bu oran çiftçilerimiz açısından çok sevindiricidir. Özellikle bu durum aynı tarlada ikinci üretim yapan üreticilerimizin ürün rekoltelerine olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Rekoltede yaşanacak olumlu bir etki de piyasalara yansıyacaktır."