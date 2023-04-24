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Yaşam
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Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

2023-04-24 11:11:16
Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Yalova'da bulunan Ortaburun Tabiat Parkı baharla birlikte rengarenk oldu.

#1
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin 263. tabiat parkı olarak ilan edilen Ortaburun Tabiat Parkı, eşsiz güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki Ortaburun Tabiat Parkı eşsiz güzellikleriyle izleyenleri büyüledi.

#3
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Türkiye’nin yeni tabiat park alanı ilan edilen bölge, bahar ayıyla birlikte doğanın tüm renklerine büründü.

#4
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Ortaburun Göleti ve çevresindeki alanı içeren tabiat parkında ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş orman doğa tutkunlarının yeni uğrak noktası olacak.

#5
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Yalova turizmine kazandırılacak alanla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yalova ili, Çınarcık ilçesi sınırları içinde yer alan göl ve orman ekosistemine hakim eşsiz manzara bütünlüğü doğal güzellikleri ve taşıdığı tabii kaynak potansiyeli değerli alan Ortaburun Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir” denildi.

#6
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

Tabiat parkı ilan edilen bölgede yapılacak çalışmaların proje hazırlıklarının önümüzdeki süreçte başlatılması bekleniyor.

#7
Foto - Bahar geldi doğa canlandı! İşte, tabloluk manzaralar

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