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Yaşam
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Bahar geldi böyle oldu! Mera değil otoyol

2024-04-12 11:01:27
Bahar geldi böyle oldu! Mera değil otoyol

Aydın'da bahar ayıyla birlikte yol kenarları adeta hayvanlar için mera alanlarına döndü.

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#1
Foto - Bahar geldi böyle oldu! Mera değil otoyol

Her yıl olduğu gibi bu bahar da doğanın canlanmasıyla birlikte yol kenarlarında ve kırsal kesimde göz alıcı bir manzara ortaya çıkartırken, çiçeklerin renk cümbüşüyle bir araya gelerek görsel bir şölen oluşuyor.

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Foto - Bahar geldi böyle oldu! Mera değil otoyol

Yol kenarlarında hızla yeşillenen otlar, sadece göze hitap etmekle kalmıyor kırsal bölgelerdeki hayvanlar için de doğal bir beslenme alanı oluşturuyor. Kırsal kesimlerde otlatılan birçok hayvan, ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu yeni doğal kaynaklardan faydalanmaya başlıyor.

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Foto - Bahar geldi böyle oldu! Mera değil otoyol

Vatandaşlar bu durumun özellikle çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerinin bir nebze de olsa yükünü hafiflettiğini bir yandan da bazı olumsuz durumlara davetiye çıkardığını belirttiler.

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