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Kültür Sanat
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Bağırsaktan yapıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

2020-11-19 11:48:13
Bağırsaktan yapıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından yaptıklarına yurtdışından talep yağıyor.

#1
Foto - Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü’nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar’ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.

Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü’nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar’ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.

#2
Foto - Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar,

Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor." diye konuştu. Yakar sözlerinin devamında "Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil." diye konuştu.

#3
Foto - 5 senelik bir araştırmasının olduğunu belirten Yakar, araştırmayı 7-8 aylık pratiğin sonunda yaptığını belirtti.

5 senelik bir araştırmasının olduğunu belirten Yakar, araştırmayı 7-8 aylık pratiğin sonunda yaptığını belirtti.

#4
Foto - Tarife göre, bağırsak ilk önce temizleniyor daha sonra bazı solüsyonlarda bekletiliyor. Bağırsak bu işlemlerden geçtikten sonra geriliyor ve kurutuluyor. Kurutulunca çok ince bir tel haline geliyor.

Tarife göre, bağırsak ilk önce temizleniyor daha sonra bazı solüsyonlarda bekletiliyor. Bağırsak bu işlemlerden geçtikten sonra geriliyor ve kurutuluyor. Kurutulunca çok ince bir tel haline geliyor.

#5
Foto - En son ip haline geldikten sonra nemli odalarda kurutuluyor. Nemli olması gerekiyor çünkü birden kurutulursa bağırsak esnekliğini kaybedip kırılgan bir şekle geliyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kesiliyor ve kullanılabilir hale geliyor.

En son ip haline geldikten sonra nemli odalarda kurutuluyor. Nemli olması gerekiyor çünkü birden kurutulursa bağırsak esnekliğini kaybedip kırılgan bir şekle geliyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kesiliyor ve kullanılabilir hale geliyor.

#6
Foto - Bir sonraki amacının kemanda bu telleri kullanmak olduğunu ifade eden Yakar,

Bir sonraki amacının kemanda bu telleri kullanmak olduğunu ifade eden Yakar, "Bağırsaktan yapılan bu teller öncelikle kemanda kullanılıyor. Ben bunu ilk olarak klasik kemençeyi düşünerek üretmeye başladım. Bir sonraki amacım da kemanlarda da bu teli kullanmak. Bu normalde dışarıdan ithal gelen bir ürün, kendi kendime düşünerek neden ülkemizde de bunu üretmeyelim, neden dışarıya paramız aksın dedim. " dedi. Yurtdışından talep geldiğini belirten Yakar " Şimdi inanın İtalya’dan, Yunanistan’dan, Almanya’dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim” diye ifade etti.

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