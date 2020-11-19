Bağırsaktan yapıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

Bir sonraki amacının kemanda bu telleri kullanmak olduğunu ifade eden Yakar, "Bağırsaktan yapılan bu teller öncelikle kemanda kullanılıyor. Ben bunu ilk olarak klasik kemençeyi düşünerek üretmeye başladım. Bir sonraki amacım da kemanlarda da bu teli kullanmak. Bu normalde dışarıdan ithal gelen bir ürün, kendi kendime düşünerek neden ülkemizde de bunu üretmeyelim, neden dışarıya paramız aksın dedim. " dedi. Yurtdışından talep geldiğini belirten Yakar " Şimdi inanın İtalya’dan, Yunanistan’dan, Almanya’dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim” diye ifade etti.