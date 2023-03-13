  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Bağ evinde korkutan yangın

2023-03-13 23:09:05
Bağ evinde korkutan yangın

Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#1
Foto - Bağ evinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Çorum il merkezi Ayarık Bağları mevkiinde bulunan bir bağ evinde yangın çıktı.

#2
Foto - Bağ evinde korkutan yangın

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

#3
Foto - Bağ evinde korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Prof. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Tüm ilçeleriyle güvenlidir açıklaması... Orayı işaret etti!
Aktüel

Prof. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Tüm ilçeleriyle güvenlidir açıklaması... Orayı işaret etti!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem beklemediği il ve ilçeleri tek tek açıkladı. Bingöl'ün Türkiye'nin en sarsılan..
HÜDA PAR tepkisi!
Siyaset

HÜDA PAR tepkisi! "Bu numaraları yutuyorsanız helal olsun"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalist medyanın HÜDA PAR hakkındaki yalan dolu haberlerine tepki gö..
Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci konulu Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının..
Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin son oy oranı gündeme oturdu

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin son oy oranı gündeme oturdu
Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı
Dünya

Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı

BM Dünya Turizm Örgütü konferansının düzenlendiği Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş izni vermedi.
6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti
Siyaset

6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar ve noter masası" dediği 6'lı Masa'ya geri dönmesi İYİ Parti içinde büyük huzursuzluğa yol aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23