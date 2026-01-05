BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Finansal performans ise Mısır devletinin neden geri adım atmadığını açıkça ortaya koyuyor: -Son mali yılda 8,37 milyar Mısır sterlini ciro, -2025/2026’nın ilk çeyreğinde 1,73 milyar sterlin net kâr, -Haziran 2025 itibarıyla 9,7 milyar sterlin net nakit, -Yüzde 64 gibi olağanüstü yüksek bir kâr marjı, Bu tablo karşısında Kahire yönetimi, limanı “stratejik milli varlık” olarak gördüğünü bir kez daha ilan etmiş oldu.