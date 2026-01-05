  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
11
Yeniakit Publisher
BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Türkiye’de İzmir Alsancak Limanı için kurulan masadan kalkan BAE'li dev AD Ports Group bu kez yeni bir şokla karşılaştı.

#1
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Mısır Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Holding Company for Maritime and Land Transport, ülkenin en kritik liman işletmelerinden biri olan Alexandria Container and Cargo Handling Company (ACCHC)’deki hisselerini satmaya kesinlikle niyeti olmadığını açıkladı.

#2
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Açıklama, AD Ports Group’un iştiraki olan Black Caspian Logistics Holding Limited’in, şirketteki payını yüzde 90’a çıkarmak için hisse başına 22,99 Mısır sterlini üzerinden zorunlu alım teklifi hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından geldi.

#3
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Devlet holdingi, hâlihazırda ACCHC’nin yüzde 35,37’sine sahip olduğunu ve bu paydan “ne bugün ne de yakın gelecekte” vazgeçmeyeceğini resmi yazıyla bildirdi. Böylece Emirlikler merkezli grubun, Mısır’ın en büyük konteyner terminali üzerinde kontrol kurma planı başlamadan sona ermiş oldu.

#4
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

1984’te kurulan ve 1995’ten bu yana borsada işlem gören ACCHC, İskenderiye ve El Dekheila limanlarında iki büyük terminal işletiyor. Yıllık 1,5 milyon TEU kapasiteye sahip şirket, 2024/2025 mali yılında 1,07 milyon TEU elleçleyerek yüzde 71 kapasite kullanım oranına ulaştı.

#5
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Finansal performans ise Mısır devletinin neden geri adım atmadığını açıkça ortaya koyuyor: -Son mali yılda 8,37 milyar Mısır sterlini ciro, -2025/2026’nın ilk çeyreğinde 1,73 milyar sterlin net kâr, -Haziran 2025 itibarıyla 9,7 milyar sterlin net nakit, -Yüzde 64 gibi olağanüstü yüksek bir kâr marjı, Bu tablo karşısında Kahire yönetimi, limanı “stratejik milli varlık” olarak gördüğünü bir kez daha ilan etmiş oldu.

#6
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

BAE'li grubun yaşadığı bu ikinci hayal kırıklığı Türkiye’deki Alsancak Limanı sürecini akıllara getirdi. AD Ports Group, 2023 yılında İzmir Alsancak Limanı’nın işletmesinde hâkim ortak olmak için masaya oturmuş, ancak yaklaşık iki yıl süren görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

#7
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Görüşmelerin sona ermesiyle Alsancak Limanı’nın işletmesi Türkiye Varlık Fonu’nda kalmış, Emirlikler merkezli grup masadan kalkmıştı.

#8
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

Ancak AD Ports Türkiye’den tamamen vazgeçmemiş, bu kez limanı satın almak yerine Türk şirketi Erkport ile ortaklığa gitmişti. Grup bünyesindeki Noatum Maritime, Erkport ile yüzde 60-40 ortaklıkla United Global Ro-Ro adlı yeni bir şirket kurmuş, 11 gemilik filo ile Akdeniz, Avrupa, Afrika ve Asya’yı kapsayan bir Ro-Ro hattı planlamıştı.

#9
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

İzmir’de doğrudan kontrol hedefi tutmamış, Mısır’da ise devlet duvarına toslanmış olan AD Ports Group için tablo netleşiyor: Bölgedeki büyük limanlar, Körfez sermayesine kapılarını açarken kontrolü devretme konusunda giderek daha temkinli davranıyor.

#10
Foto - BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar

PATRONLAR DÜNYASI

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’y..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23