BAE'ye İzmir'den sonra büyük şok! Reddedilip masadan kalktılar
Türkiye’de İzmir Alsancak Limanı için kurulan masadan kalkan BAE'li dev AD Ports Group bu kez yeni bir şokla karşılaştı.
Mısır Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Holding Company for Maritime and Land Transport, ülkenin en kritik liman işletmelerinden biri olan Alexandria Container and Cargo Handling Company (ACCHC)’deki hisselerini satmaya kesinlikle niyeti olmadığını açıkladı.
Açıklama, AD Ports Group’un iştiraki olan Black Caspian Logistics Holding Limited’in, şirketteki payını yüzde 90’a çıkarmak için hisse başına 22,99 Mısır sterlini üzerinden zorunlu alım teklifi hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından geldi.
Devlet holdingi, hâlihazırda ACCHC’nin yüzde 35,37’sine sahip olduğunu ve bu paydan “ne bugün ne de yakın gelecekte” vazgeçmeyeceğini resmi yazıyla bildirdi. Böylece Emirlikler merkezli grubun, Mısır’ın en büyük konteyner terminali üzerinde kontrol kurma planı başlamadan sona ermiş oldu.
1984’te kurulan ve 1995’ten bu yana borsada işlem gören ACCHC, İskenderiye ve El Dekheila limanlarında iki büyük terminal işletiyor. Yıllık 1,5 milyon TEU kapasiteye sahip şirket, 2024/2025 mali yılında 1,07 milyon TEU elleçleyerek yüzde 71 kapasite kullanım oranına ulaştı.
Finansal performans ise Mısır devletinin neden geri adım atmadığını açıkça ortaya koyuyor: -Son mali yılda 8,37 milyar Mısır sterlini ciro, -2025/2026’nın ilk çeyreğinde 1,73 milyar sterlin net kâr, -Haziran 2025 itibarıyla 9,7 milyar sterlin net nakit, -Yüzde 64 gibi olağanüstü yüksek bir kâr marjı, Bu tablo karşısında Kahire yönetimi, limanı “stratejik milli varlık” olarak gördüğünü bir kez daha ilan etmiş oldu.
BAE'li grubun yaşadığı bu ikinci hayal kırıklığı Türkiye’deki Alsancak Limanı sürecini akıllara getirdi. AD Ports Group, 2023 yılında İzmir Alsancak Limanı’nın işletmesinde hâkim ortak olmak için masaya oturmuş, ancak yaklaşık iki yıl süren görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
Görüşmelerin sona ermesiyle Alsancak Limanı’nın işletmesi Türkiye Varlık Fonu’nda kalmış, Emirlikler merkezli grup masadan kalkmıştı.
Ancak AD Ports Türkiye’den tamamen vazgeçmemiş, bu kez limanı satın almak yerine Türk şirketi Erkport ile ortaklığa gitmişti. Grup bünyesindeki Noatum Maritime, Erkport ile yüzde 60-40 ortaklıkla United Global Ro-Ro adlı yeni bir şirket kurmuş, 11 gemilik filo ile Akdeniz, Avrupa, Afrika ve Asya’yı kapsayan bir Ro-Ro hattı planlamıştı.
İzmir’de doğrudan kontrol hedefi tutmamış, Mısır’da ise devlet duvarına toslanmış olan AD Ports Group için tablo netleşiyor: Bölgedeki büyük limanlar, Körfez sermayesine kapılarını açarken kontrolü devretme konusunda giderek daha temkinli davranıyor.
