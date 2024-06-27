BAE'liler Türk teknoloji devini bir anda satın aldı! Milyonlarca doları basıp geliyorlar

Gelelim satın almayı yapan BAE merkezli şirkete. 1976 yılında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda işlem görüyor. Geçen yılı 14 milyar dolarlık ciro ile kapayan şirket, Benin’den Burkina Faso’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Afganistan’dan Suudi Arabistan’a 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor. BAE’li şirket, adının Etisalat olduğu dönemlerde Türkiye’ye büyük bir ilgi göstermişti. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’la yakından ilgilenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, "Rakibimizi kutluyoruz" diyerek ihaleden çekilmişti. Hatırlayacağınız gibi ihaleyi 6 milyar 550 milyon dolar veren Oger Telecom almış, sonrasında ise Türkiye Hariri Ailesi’nde yaşananların da etkisiyle süreçten zarar görmüştü.