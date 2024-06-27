BAE'liler Türk teknoloji devini bir anda satın aldı! Milyonlarca doları basıp geliyorlar

Gelelim satın almayı yapan BAE merkezli şirkete. 1976 yı­lında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda iş­lem görüyor. Geçen yılı 14 mil­yar dolarlık ciro ile kapayan şir­ket, Benin’den Burkina Faso’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Afganis­tan’dan Suudi Arabistan’a 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteri­yor. BAE’li şirket, adının Etisa­lat olduğu dönemlerde Türki­ye’ye büyük bir ilgi göstermiş­ti. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’la yakından ilgi­lenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, "Rakibimizi kutlu­yoruz" diyerek ihaleden çekil­mişti. Hatırlayacağınız gibi iha­leyi 6 milyar 550 milyon dolar veren Oger Telecom almış, son­rasında ise Türkiye Hariri Aile­si’nde yaşananların da etkisiyle süreçten zarar görmüştü.