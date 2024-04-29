  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Böylesi ilk kez oluyor! Türkiye'ye karşı nükleer güçle çalışan iki savaş gemisi apar topar bölgeye çağırdılar

Gündem olacak F-35 ve S-400 çıkışı: Bunu sadece Türkler test etti! Sonuçlarını biliyoruz, onlar dışında kimse doğrulayamaz

İstanbullular dikkat! BEDAŞ 29 Nisan Pazartesi elektrik kesintisi olacağını duyurdu

BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Abdullah Gül sessizliğini sonunda bozdu: Ben söylemiştim

Türkiye'den HİSAR hava savunma sistemi alan Asya ülkesi şokta: 60 hedefi aynı anda vuruyor

Yeni Passat B9 sedan Çin'de ortaya çıktı

Elon Musk Çin'de lobi yapıyor! İşte peşinde olduğu şey

WhatsApp 500 milyon kullanıcı kaybetmekle karşı karşıya
Teknoloji-Bilişim
10
BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

2024-04-29 01:18:28
BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Birleşik Arap Emirlikleri F-35 Lightning II savaş uçağı yerine başka bir savaş uçağı almayı planlıyor. İşte tercihleri.

1
#1
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Çin’in Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) için Chengdu Havacılık ve Uzay Kurumu tarafından geliştirilen çift jetli, her türlü hava koşuluna uygun gizli savaş uçağı Chengdu J-20’nin BAE filosunun bir parçası olma şansı gün geçtikçe güçleniyor.

#2
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

BAE’nin 2020 yılında F-35 savaş uçağını alma arzusu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini rayından çıkardı.

#3
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

İsrail bu adımı bölgede askeri üstünlüğünü korumaya yönelik güvenlik doktrinini baltalama girişimi olarak gördü. İsrail güvenlik doktrini uzun süredir ya ABD’den en ileri askeri teknolojiyi alarak ya da komşu ülkelere bu teknolojiyi sunarak komşularına karşı askeri üstünlüğe öncelik veriyor. National Interest dergisindeki bir makale, “bu gerilimin artık BAE’yi Çin gibi diğer potansiyel askeri tedarikçilere doğru yönlendirebileceğini” savundu.

#4
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

BAE’nin F-35’i güvence altına alamamasının ardından J-20 gibi Çin uçaklarına olan ilgisiyle vurgulanan, son BAE-Çin angajmanları potansiyel askeri işbirliği de dahil olmak üzere artan işbirliğini öne sürüyor. Bu değişim bölgesel askeri dinamikleri yeniden şekillendirebilir ve ABD-Körfez stratejik bağlarını etkileyebilir.” diye ekledi.

#5
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

BAE ile Çin arasındaki hava kuvvetleri-hava kuvvetleri arasındaki ilişkiler gelişiyor. BAE Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Saleh Muhammed bin Majren Al Ameri, 23 Nisan’da Pekin’i ziyaret etti ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu-Hava Kuvvetleri (PLAAF) komutanı Korgeneral Chang Dingqiu ile Çin karargahında bir araya geldi.

#6
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

BAE’nin halihazırda Çin’den Falcon L-15 gelişmiş eğitim uçağını almış olması nedeniyle J-20’yi tercih etmek makul görünüyor. L-15’lerin teslimatı, Çin’in Orta Doğu savunma pazarında yer edinmesi olarak görülüyor. BAE’nin filosu için J-20’yi seçmesi, bildiğimiz gibi ABD’nin bölgedeki nüfuzunu gerçekten değiştirecektir. BAE, Orta Doğu’da etkili bir rol oynuyor ve ABD’nin kilit ortağıdır. Savunma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ticaret, kolluk kuvvetleri, enerji politikası ve kültürel alışveriş gibi çeşitli konularda işbirliği yapıyorlar.

#7
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Lockheed Martin F-35 Lightning II ve Chengdu J-20, beşinci nesil iki gelişmiş savaş uçağıdır. F-35, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen tek koltuklu, tek motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Havadan havaya ve havadan yere muharebe dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanmıştır. Çin tarafından geliştirilen J-20, aynı zamanda gizlilik yeteneklerine sahip beşinci nesil bir savaş uçağıdır. Menzil açısından J-20’nin F-35’ten daha uzun menzile sahip olduğu söyleniyor. Bu, stratejik hava operasyonlarında hayati bir faktör olan, yakıt ikmali yapmadan geniş mesafeleri kat etmesini sağlar.

#8
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

J-20 ayrıca düşman hava savunma menzilinin dışında kalma ve görüş mesafesinin ötesindeki füzeleri etkisiz hale getirme yeteneğine sahip bir uzaktan füze fırlatma özelliğine de sahiptir. F-35’ten daha fazla silah taşıyabiliyor. J-20 aynı zamanda F-35’e göre daha düşük işletme maliyetlerine sahip olmakla da övünmektedir. F-35, gelişmiş aviyonik ve sensör paketi nedeniyle J-20’ye göre avantajlıdır.

#9
Foto - BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Amerikan 5. nesil savaş uçağı aynı zamanda Dikey kalkış ve iniş kabiliyetine (VTOL) ve geniş bir görev profiline sahiptir. Özetle, J-20 menzil, silah kapasitesi ve gizlilik açısından avantajlara sahipken, F-35 aviyonik, manevra kabiliyeti ve çok yönlülük konularında üstündür. Her iki uçak da en son teknolojiyi temsil ediyor ve hava muharebe yeteneklerini yeniden tanımlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı
Gündem

Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı

PKK terör örgütünün seviciliğini yapıp hemen her açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan Mahsun Kırmızıgül, gişede halkın ..
Filistinli gencin sağ getirildiği Maltepe cezaevinden cenazesi çıkarıldı!
Gündem

Filistinli gencin sağ getirildiği Maltepe cezaevinden cenazesi çıkarıldı!

Serbestiyet'in haberine göre 20 yaşındaki Filistinli Nabeel Hasan, yanındaki iki arkadaşıyla birlikte 29 Mayıs 2023’te para çekmek için gitt..
Rahmetli Sezai Karakoç’a saygısızlık! DEM’li belediyeden şimdi de isim oyunu
Gündem

Rahmetli Sezai Karakoç’a saygısızlık! DEM’li belediyeden şimdi de isim oyunu

Terör sevici DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinde isim değişikliği yapmak için algı..
Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı
Gündem

Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı

Eskişehir’de yapılan Gazze’ye destek yürüyüşünün ardından elindeki ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla yürüyen kişiye müdahale ettiği gerekçes..
Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk!
Gündem

Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk!

İki ülke arasında sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işbirliği çerçevesinde Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Tür..
Rusya'nın varlıklarını almaya kalkışan yandı! Rus yetkili paylaştı... El konulursa Moskova'nın hedefi olacak
Dünya

Rusya'nın varlıklarını almaya kalkışan yandı! Rus yetkili paylaştı... El konulursa Moskova'nın hedefi olacak

Rus varlıklarına el konulursa Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bu olur diyerek duyurdu! sonu gelmeyen yasal mücadeleler olac..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23