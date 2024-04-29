BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

Lockheed Martin F-35 Lightning II ve Chengdu J-20, beşinci nesil iki gelişmiş savaş uçağıdır. F-35, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen tek koltuklu, tek motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Havadan havaya ve havadan yere muharebe dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanmıştır. Çin tarafından geliştirilen J-20, aynı zamanda gizlilik yeteneklerine sahip beşinci nesil bir savaş uçağıdır. Menzil açısından J-20’nin F-35’ten daha uzun menzile sahip olduğu söyleniyor. Bu, stratejik hava operasyonlarında hayati bir faktör olan, yakıt ikmali yapmadan geniş mesafeleri kat etmesini sağlar.