BAE'den F-35'e ret! İşte yerine alacağı savaş uçağı

BAE’nin halihazırda Çin’den Falcon L-15 gelişmiş eğitim uçağını almış olması nedeniyle J-20’yi tercih etmek makul görünüyor. L-15’lerin teslimatı, Çin’in Orta Doğu savunma pazarında yer edinmesi olarak görülüyor. BAE’nin filosu için J-20’yi seçmesi, bildiğimiz gibi ABD’nin bölgedeki nüfuzunu gerçekten değiştirecektir. BAE, Orta Doğu’da etkili bir rol oynuyor ve ABD’nin kilit ortağıdır. Savunma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ticaret, kolluk kuvvetleri, enerji politikası ve kültürel alışveriş gibi çeşitli konularda işbirliği yapıyorlar.