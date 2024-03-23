BAE ve Suudi Arabistan, Türkiye'nin 54 milyar dolarına göz dikti! Ne yapıp edip almak istiyorlar

Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023 yılını başarılı bir şekilde kapattıklarını, 2024’e ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu açıklayan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Narin, “2023 yılında da hedeflerimizi tutturduk sayılır. 54 Milyar dolarlık bir gelirimiz var ve 56,7 Milyon turist ağırlamışız. 2023’ü de başarılı bir sene olarak kapattık, 2024’ü de başarılı bir yıl olarak görüyoruz. Bakanlığımızın koymuş olduğu bir gelir ve turist hedefi var. Bizlerin de hedefi bu yönde. Her ne kadar Rusya ve Ukrayna’da düşüş olsa da yine de beklediğimizin üzerinde rakamlar olacak. Avrupa pazarı da iyi gözüküyor. Erken rezervasyon akışı iyiye gidiyor. İç pazarda da akışımız yüksek. İyi bir sene bekliyoruz” şeklinde konuştu. Turizmciler olarak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması kararına çok memnun olduklarını belirten Narin, “Bayram tatili bizim için şeker gibi oldu” dedi.