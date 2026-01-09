  • İSTANBUL
BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!

BAE tarafından desteklenen Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi kendini fesettiğini duyurdu.

#1
Foto - BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu. GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.

#2
Foto - BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!

Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirtti. GGK Başkan Yardımcısı Berik, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

#3
Foto - BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!

GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.

#4
Foto - BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı!

Güney Geçiş Konseyi lideri Aydarus El-Zübeydi, Somaliland üzerinden BAE'ye kaçmıştı./ kaynak: akşam

