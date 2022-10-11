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Aktüel
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Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

2022-10-11 14:07:19
Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Mumsu bir madde olarak da bilinen kolesterol, atardamarlarda genellikle sessizce hasara yol açarak kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir. Bununla birlikte, kolesterolün birikmesinin belirgin işaretleri de bacak ve kalçalarda ortaya çıkabilir. 'Bacak ağrısına ne iyi gelir? Bacak ağrısının nedenleri nelerdir? Bacak ağrısı neden olur?' soruları internette sıklıkla aratılan sorular arasında yer alıyor. İşte kolesterolün en belirgin semptomu..

#1
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Bir sağlık portalı, yüksek kolesterol seviyeleri söz konusu olduğunda bacak ve kalçada oluşan ağrının önemli bir belirti olabileceğini söylüyor. Yüksek düzeyde "kötü" kolesterole sahip olmak, sağlık sorunları yaşama riskini arttıran bir durum olarak atar damarlarda plak oluşumuna da yol açar.

#2
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Sağlık portalı şöyle açıklıyor: "Plak, kolesterol ve diğer şeylerden oluşan mumsu bir malzemedir. Damarlarda çok fazla plak biriktiğinde, atardamarlar daralabilir ve kan akışını sınırlayabilir." Bunun sonucunda kan damarları daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve göze çarpan ilk belirtiye yol açar. Uzmanlar bacaklardaki kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen yaygın bir duruma neden olabileceğini söylemekte.

#3
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Sağlık portalına göre, periferik arter hastalığının "ilk" belirtisi ise genellikle bacak ağrısıdır. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede olmayıp, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da yayılabilmektedir. Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz. Uzmanlar, "Acı, spor yapmak veya çocukların peşinden koşmak gibi zevk aldığınız aktivitelere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir" diyor.

#4
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Sağlık portalı, bu durumda kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabileceğini de ekliyor. Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra periferik arter hastalığı, şu belirtiler de dahil olmak üzere başka semptomlara neden olabilmektedir;

#5
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrı Ayaklarınızın sürekli soğuk olması Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri Daha sık enfeksiyon geçirmek İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları

#6
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Bu yaygın durumun milyonlarca insanı etkilediği gibi genellikle "yetersiz teşhis ve yetersiz tedavi" ile sonuçlanmaktadır. Yüksek kolesterole benzer şekilde, periferik arter hastalığı da farkedilmesini zorlaştıran belirgin olmayan semptomlara neden olabilir.

#7
Foto - Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Bu sessiz doğası nedeniyle kolesterol seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu kan testi yaptırmaktır. Doktor, kolunuzdan kan alarak ya da parmak delme testi ile kesin sonuca varabilir.

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