2022-10-11 14:07:19 Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!
Mumsu bir madde olarak da bilinen kolesterol, atardamarlarda genellikle sessizce hasara yol açarak kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir. Bununla birlikte, kolesterolün birikmesinin belirgin işaretleri de bacak ve kalçalarda ortaya çıkabilir. 'Bacak ağrısına ne iyi gelir? Bacak ağrısının nedenleri nelerdir? Bacak ağrısı neden olur?' soruları internette sıklıkla aratılan sorular arasında yer alıyor. İşte kolesterolün en belirgin semptomu..