Bacak ağrısı yaşıyorsanız bu haber tam size göre!

Sağlık portalına göre, periferik arter hastalığının "ilk" belirtisi ise genellikle bacak ağrısıdır. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede olmayıp, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da yayılabilmektedir. Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz. Uzmanlar, "Acı, spor yapmak veya çocukların peşinden koşmak gibi zevk aldığınız aktivitelere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir" diyor.