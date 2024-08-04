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Yaşam
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Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

2024-08-04 22:28:43
Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Balıkesir’de yaşayan Sinan Kocabaş örnek bir davranış sergileyerek herkesin takdirini topladı.

#1
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Balıkesir'in Gönen ilçesinin en büyük üçüncü mahallesi olan Gündoğdu Mahallesi'nin sokaklarında tek çöp görmek, mümkün değil. Bir nalbur dükkanında asgari ücretle çalışan Sinan Kocabaş (49), babasından öğrendiği geleneği sürdürüp, evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez süpürüyor. Çalı süpürgeyle, evindeki halıları süpürür gibi sokakları adım adım süpüren ve ilçe kaymakamından teşekkür belgesi alan Kocabaş, "Vallahi içimden geliyor, içimden gelerek süpürüyorum" dedi.

#2
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Herkesin evinin önünü süpürme geleneği, köylerde ve küçük yerleşim yerlerinde hala sürerken dikey mimari ile birçok yerde unutulmaya yüz tuttu. Kadınların, günlük rutin temizlik geleneği arasında yer alan 'evinin kapısının önünü süpürme' alışkanlığı, Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, 2 çocuk babası Sinan Kocabaş tarafından sürdürülüyor.

#3
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

İlçenin en büyük 3'üncü mahallesi olan 2 bin haneli, 4 bin 800 nüfuslu Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve bir nalbur dükkanında asgari ücretle çalışan Kocabaş, evinin bulunduğu Oya Sokak ile Ali Şahin Sokak, 3002 Sokak ve Ahmet Kara Toprak Caddesi'nin bir bölümünü, her sabah işe gitmeden, evine yemeğe geldiği her öğle molasında ve akşam iş çıkışı olmak üzere günde 3 kez süpürüyor. Elindeki çalı süpürgeyle, evindeki halıları süpürür gibi sokakları adım adım süpüren Kocabaş, bunun babasından kalma bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Babamdan öğrendim, o gösterdi, öğretti. 4 tane sokağı kendim süpürüyorum. Sabah, öğlen, akşam. Yemek yer gibi, süpürüyorum. Babam ve annemden öğrendim hepsini, babam da köyde süpürüyor. Ben de burada süpürüyorum. Ben de çocuklarıma söylüyorum" dedi.

#4
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Mahallede yaşayan çocukların kendisini örnek aldığını ve artık yere çöp atmadığını belirten Kocabaş, "Komşularımın tepkileri çok harika. Buraya bir tane çöp sepeti koydum. Beni gören mahalle sakinleri, yerlere çöp atmıyor. Çocuklar bile çöplerini hep buraya atıyorlar. Hiç söylemeye gerek yok, hepsi öğrendi. Vallahi içimden geliyor, içimden gelerek süpürüyorum. Kimseye bağlı değilim. Evimde de titizim, eşime de yardım ediyorum. Mesela camdan bakıyorum. Sigara paketi gördüm veya poşet gördüğüm zaman inip, alıp, çöpe atıyorum" diye konuştu.

#5
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Sinan Kocabaş'ın eski ilçe kaymakamı Arslan Yurt tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildiğini söyleyen ve mahalleliye örnek olduğunu belirten Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci, "Sinan Kocabaş arkadaşımız, mahallemizin iftiharı. Mahallede günde 3 defa olmak şartıyla sabah, öğlen, akşam süpürüyor. Başka bir iş yerinde çalıştığı için yarım saat de olsa, sabah, öğlen, akşam mahallemizi süpürüyor. Yerlere çöp atmaya korkuyoruz. Karşılık beklemeden kendisi yapıyor. İçinden geliyor adamın. Memnunum, mahalle muhtarı olarak çok hoşuma gidiyor. Çocuklarımız da bilinçleniyor. Bu arkadaşımız mahallede 4 sokağı temizliyor. Her sabah, öğlen, akşam. Sabah camiye giderken, sabah namazına giderken de görüyoruz, temizlik yapıyor. Öğlen de yemeğe geliyor, yemek yedikten sonra yine temizlik yapıyor. Akşam ezanında temizlik yapıyor. Günde 3 öğün temizliğini yapıyor. Örnek teşkil ediyor tabii ki. Komşular, mahallelimiz çok memnun. Çocuklar da Sinan ağabeyini çok seviyor. Onlar da yerlere çöp atmıyor" dedi.

#6
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Mahalle sakinlerinden Perihan Oynan (52), "Sabah, öğlen, akşam, sokaklarımız pırıl pırıl. Her mahalleye lazım böyle biri. Aslında her apartmana lazım; aynı çocukluğumuzdaki gibi. Bir de öyle uzun süpürge de değil, küçük süpürge. Tertemiz, hiçbir şey bırakmıyor. Bu alt sokaklara belediyenin ekipleri geliyor. Onlara demiş ki 'Bizim sokağa girme.' Belediye bu sokağa girmiyor, önceden giriyordu. Onlara, 'Bu sokağa girmeyin. Nasıl olsa süpürüyorum' demiş. Onlar gibi de süpürmüyor. Tertemiz, eğiliyor iki kat. Evini süpürür gibi" diye konuştu.

#7
Foto - Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Başka bir mahallede oturan Kadriye Kandemir (58) ise "Benim ağabeyim burada yaşıyor. Ara ara ziyarete geliyorum. Gönen'in başka mahallelerinde de böyle temiz sokak göremezsin gerçekten. Görüyoruz; ben de şahit oluyorum bazen. Buralarda süpürüyor. Hatta çalışıyor bir yerde, orada da görüyoruz onu. Bizim oralarda yok. Kendi kapısının önünü bile süpürmeyen oluyor. Keşke bizim de böyle olsa, böyle gördükçe biz de istiyoruz. Kıskanıyoruz gerçekten. Keşke bizim oralarda da böyle süpürenler olsa. Herkes kendi kapısının önünü süpürse. Bayramdan bayrama yine süpürülüyor. Keşke Sinan Bey bizim orada otursa, bizim oraya taşınsa" dedi.

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