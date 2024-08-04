Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

Başka bir mahallede oturan Kadriye Kandemir (58) ise "Benim ağabeyim burada yaşıyor. Ara ara ziyarete geliyorum. Gönen'in başka mahallelerinde de böyle temiz sokak göremezsin gerçekten. Görüyoruz; ben de şahit oluyorum bazen. Buralarda süpürüyor. Hatta çalışıyor bir yerde, orada da görüyoruz onu. Bizim oralarda yok. Kendi kapısının önünü bile süpürmeyen oluyor. Keşke bizim de böyle olsa, böyle gördükçe biz de istiyoruz. Kıskanıyoruz gerçekten. Keşke bizim oralarda da böyle süpürenler olsa. Herkes kendi kapısının önünü süpürse. Bayramdan bayrama yine süpürülüyor. Keşke Sinan Bey bizim orada otursa, bizim oraya taşınsa" dedi.