Babasından öğrendi günde 3 kez tüm sokakları süpürüyor! Bu mahallede çöp görmek mümkün değil

İlçenin en büyük 3'üncü mahallesi olan 2 bin haneli, 4 bin 800 nüfuslu Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve bir nalbur dükkanında asgari ücretle çalışan Kocabaş, evinin bulunduğu Oya Sokak ile Ali Şahin Sokak, 3002 Sokak ve Ahmet Kara Toprak Caddesi'nin bir bölümünü, her sabah işe gitmeden, evine yemeğe geldiği her öğle molasında ve akşam iş çıkışı olmak üzere günde 3 kez süpürüyor. Elindeki çalı süpürgeyle, evindeki halıları süpürür gibi sokakları adım adım süpüren Kocabaş, bunun babasından kalma bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Babamdan öğrendim, o gösterdi, öğretti. 4 tane sokağı kendim süpürüyorum. Sabah, öğlen, akşam. Yemek yer gibi, süpürüyorum. Babam ve annemden öğrendim hepsini, babam da köyde süpürüyor. Ben de burada süpürüyorum. Ben de çocuklarıma söylüyorum" dedi.