Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım açılış programları kapsamında melekteki Rize’deydi. Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım açılış programları kapsamında melekteki Rize’deydi. Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.
Erdoğan, çeşitli programlar için geldiği Güneysu'da komşularına bir ziyaret gerçekleştirdi.
Komşularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak için Rize'den ayrıldı.
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…
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