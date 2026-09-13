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Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

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AA Giriş Tarihi:

Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım açılış programları kapsamında melekteki Rize’deydi. Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

#1
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan, çeşitli programlar için geldiği Güneysu'da komşularına bir ziyaret gerçekleştirdi.

#2
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Komşularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak için Rize'den ayrıldı.

#3
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#4
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#5
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#6
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#7
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#8
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

#9
Foto - Baba ocağında anlamlı ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını yine unutmadı

Erdoğan’ın Rize'deki komşularını ziyaretinden kareler…

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