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Ekonomi
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Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan şirketi Afrika ülkesindeki devasa projeyle ilgili ortaya atılan iddiaları doğruladı.

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Foto - Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

Dearsan Tersanesi’ bir açıklama yaparak, HaberDenizde'nin, “Tanzanya’daki tersane ve gemi inşa projelerinin, ülkenin bütçe ve finansmanında yaşanan sorunlar nedeniyle durduğu” haberini doğruladı.

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Foto - Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

Tersaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı : “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Tanzanya’da yürüttüğümüz Tersane ve Gemi İnşa projelerine ilişkin haberler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

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Foto - Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

Öncelikle belirtmek isteriz ki, söz konusu projeler iptal edilmemiştir. Çalışmalar, İşveren tarafındaki bütçe ve finansman sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, sözleşme hükümleri çerçevesinde şirketimiz tarafından geçici olarak askıya alınmıştır.

#4
Foto - Aziz Yıldırım'ın savunma sanayi şirketi kötü haberi doğruladı

Bu karar, taraflar arasındaki sözleşmesel düzenlemeler doğrultusunda alınmış olup, projelerin sona erdirildiği anlamına gelmemektedir. İlgili kamu kurumları ile görüşmelerimiz yapıcı bir şekilde devam etmekte olup, finansman sürecinin tamamlanmasının ardından projelerin kaldığı yerden yeniden başlatılması hedeflenmektedir”

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