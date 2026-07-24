Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı. Yine haziran ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4’ü de güneşten karşılanmış oldu. Aynı dönemde hidrolik ise üretimde aslan payını almayı sürdürdü. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7’sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.