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Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

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Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sınırsız enerji kaynaklarından kabul edilen güneş enerjisinde tarihi bir rekora imza attıklarını söyledi.

#1
Foto - Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı. Yine haziran ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4’ü de güneşten karşılanmış oldu. Aynı dönemde hidrolik ise üretimde aslan payını almayı sürdürdü. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7’sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

#2
Foto - Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Ayrıca haziran ayı yenilenebilir üretim değeri 20,65 milyar kilovatsaat, yerli üretim değeri ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerleri oluşturdu.

#3
Foto - Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Bu yılın ilk altı aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-30 Haziran dönemi) incelendiğinde ise hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 57 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 21,5 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 108,7 milyar kilovatsaat değeri ile benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değerler oldu.

#4
Foto - Türkiye sınırsız enerji kaynağını buldu: Rekora imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu üzerine yaptığı açıklamada ise "Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece, toplam elektrik üretimimizin yüzde 16,4’ünü de güneşten karşılamış olduk. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu’nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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