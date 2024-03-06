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Ekonomi
8
Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

2024-03-06 08:26:00
Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN Shipyard ile Katar arasında sürpriz bir anlaşmaya varıldı.

#1
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

Doha Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı’nda Katar Deniz Kuvvetleri ve DEARSAN Shipyard arasında 2 adet 50 metre Yüksek Süratli Hücumbot tasarım ve inşa projesi kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.

#2
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

DEARSAN tarafından yapılan açıklamaya göre törene Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hassan Al Sulaiti, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım katılım sağladı.

#3
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

Asimetrik Harp, Devriye Görevleri, Bölgesel Suların Korunması, Deniz Korsanlığı ile Mücadele, Keşif ve Gözetleme, Arama ve Kurtarma, Afet Yardım Operasyonları, Sınır Kontrolü, Üs ve Liman Güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenebilen Yüksek Süratli Hücumbotta, Su Üstü Harbi, Hava Savunma Harbi ve Asimetrik Harp için de silah sistemleri bulunacak. Halihazırda DEARSAN’ın farklı ülkelere de ihracatları bulunuyor.

#4
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

Geçtiğimiz dönemlerde DEARSAN, Tanzanya, Nijerya ve Kazakistan gibi ülkeler ile farklı anlaşmalara imza atmıştı.

#5
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

DEARSAN, Kazakistan’a tersane yapmak üzere anlaşma imzalamıştı. Bahse konu tersanenin 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmekte. Gelişmeyi resmi LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran DEARSAN, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

“Savunma Sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurtdışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden tersanemiz DEARSAN, çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi. 17 Kasım 2023 tarihinde DEARSAN Ailesi olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri ile tersane yatırımı yapmak üzere bir sözleşme imzaladık. Söz konusu tersanenin, 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir. Söz konusu sözleşmenin tersanemize ve ülkemiz savunma sanayisine hayırlı olmasını dileriz.”

#7
Foto - Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

KAYNAK: DEFENCETURK

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