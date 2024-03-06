Bu da oldu! Aziz Yıldırım o Arap ülkesine gemi sattı

“Savunma Sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurtdışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden tersanemiz DEARSAN, çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi. 17 Kasım 2023 tarihinde DEARSAN Ailesi olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri ile tersane yatırımı yapmak üzere bir sözleşme imzaladık. Söz konusu tersanenin, 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir. Söz konusu sözleşmenin tersanemize ve ülkemiz savunma sanayisine hayırlı olmasını dileriz.”