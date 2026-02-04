  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı
Giriş Tarihi:

Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

Gazze’de Müslümanların üzerine bomba yağdıran, on binlerce sabiyi ana rahminde katleden Siyonist terör şebekesinin başı Netanyahu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki "teknoloji" pazarlığı arşa ulaştı. Aliyev yönetiminin, ümmetin katiliyle yapay zeka masasına oturması yetmezmiş gibi, bir de Siyonist başının küstah "Kudüs" davetine muhatap olması, "Kardeşlik hukukuna bu kadar mı yabancılaştınız?" sorusunu akıllara getirdi.

1
#1
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

Filistinli annelerin feryadı dünyayı titretirken, Bakü yönetimi safını bir kez daha şaşırarak İslam dünyasının kalbine hançer sapladı. Katil Netanyahu ile teknoloji adı altında gizli ittifaklar kuran İlham Aliyev, Siyonistlerin bölgedeki en büyük can simidi olmaya devam ediyor. İmza töreninde maskeler tamamen düşerken, bebek katili Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği "Bu yıl seni Kudüs’te sıcak karşılayacağız" mesajı, iki isim arasındaki kirli samimiyeti gözler önüne serdi.

#2
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

"İki devlet tek millet" diyerek her daim kol kanat gerdiğimiz Azerbaycan’ın, Müslümanların namusu olan Kudüs’ü işgal altında tutanlarla kol kola girmesi büyük bir zillet vesikası olarak yorumlandı. Kendi topraklarını işgalden kurtarırken Türkiye’nin ve ümmetin duasını alan Aliyev’in, şimdi Filistin’i işgal edenlerle "stratejik ortaklık" türküleri söylemesi, büyük tepki çekti

#3
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

Siyonistlerin yapay zeka kılıflı casusluk sistemlerine kapı açan Aliyev, bu hamlesiyle sadece kendi halkının değil, tüm İslam aleminin izzetini hedef aldı.

#4
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

İşgalci Netanyahu’nun "Gelecek yıl değil, bu yıl Kudüs’e gel" diyerek Aliyev’e yaptığı küstah çağrı, Siyonistlerin Azerbaycan’ı nasıl bir "arka bahçe" olarak gördüğünü kanıtladı. Ümmetin ilk kıblesini kan gölüne çeviren bir caninin "sıcak karşılama" vaadine sessiz kalan veya bu yakınlaşmayı sürdüren Bakü yönetimi, kendi elleriyle Siyonizm’in Kafkasya bekçiliğine soyunmuş oldu.

Yorumlar

Memiş

Bu adam yahudi mi?
