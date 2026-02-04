Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı

İşgalci Netanyahu’nun "Gelecek yıl değil, bu yıl Kudüs’e gel" diyerek Aliyev’e yaptığı küstah çağrı, Siyonistlerin Azerbaycan’ı nasıl bir "arka bahçe" olarak gördüğünü kanıtladı. Ümmetin ilk kıblesini kan gölüne çeviren bir caninin "sıcak karşılama" vaadine sessiz kalan veya bu yakınlaşmayı sürdüren Bakü yönetimi, kendi elleriyle Siyonizm’in Kafkasya bekçiliğine soyunmuş oldu.