Azerbaycan’dan Türkiye’ye akılalmaz ihanet: İslam dünyası ayağa kalktı
Gazze’de Müslümanların üzerine bomba yağdıran, on binlerce sabiyi ana rahminde katleden Siyonist terör şebekesinin başı Netanyahu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki "teknoloji" pazarlığı arşa ulaştı. Aliyev yönetiminin, ümmetin katiliyle yapay zeka masasına oturması yetmezmiş gibi, bir de Siyonist başının küstah "Kudüs" davetine muhatap olması, "Kardeşlik hukukuna bu kadar mı yabancılaştınız?" sorusunu akıllara getirdi.