Azerbaycan'da yeni dönem! İlham Aliyev’den flaş karar! İstifası kabul edildi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini büyük bir oy oranıyla kazanarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Aliyev'in yüzde 92,12 oy alarak zafer kazandığı seçimlerin ardından bugün yemin ederek resmen göreve başlamasıyla birlikte ülkede siyasi süreç hızla ilerliyor.
Aliyev'in göreve başlamasının ardından hükümet de istifasını sunarak yeni bir döneme geçiş yapıyor. Yeni başbakanın atanması için süreç başladı ve Azerbaycan Milli Meclisi'nde en geç 2 hafta içinde müzakere edilecek. Yeni başbakanın atanmasının ardından kabinenin diğer üyeleri de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.
Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde 7 aday yarışırken, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev oyların yüzde 92,12'sini alarak açık bir zafer elde etti. Bu sonuçla birlikte Aliyev, Azerbaycan'ı bir kez daha 7 yıl boyunca yönetecek. Aliyev, bugün Milli Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı. Ülkenin siyasi ve yönetim kademesinde yeni dönem başlamış oldu.
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