Azerbaycan'da yeni dönem! İlham Aliyev’den flaş karar! İstifası kabul edildi

Aliyev'in göreve başlamasının ardından hükümet de istifasını sunarak yeni bir döneme geçiş yapıyor. Yeni başbakanın atanması için süreç başladı ve Azerbaycan Milli Meclisi'nde en geç 2 hafta içinde müzakere edilecek. Yeni başbakanın atanmasının ardından kabinenin diğer üyeleri de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.