  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Azerbaycan ekibi 51 kişiyi enkazdan kurtardı

2023-02-13 18:55:55
Azerbaycan ekibi 51 kişiyi enkazdan kurtardı

Deprem bölgesine gelen Azerbaycan ekibi, enkazlardan 51 kişiyi kurtardı.

#1
Foto - Azerbaycan ekibi 51 kişiyi enkazdan kurtardı

Azerbaycan’dan gelen arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar 51 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkeden Türkiye’ye gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ise şimdiye kadar 51 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

#2
Foto - Azerbaycan ekibi 51 kişiyi enkazdan kurtardı

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı Halkla İlişkiler Başdanışmanı Turgay Abbaslı, Azerbaycan’ın 760 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirterek, “Bu ekibin içerisinde sağlık personeli de var. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu. Depremden zarar görmüş insanlar oraya artık gidiyorlar ve lazım olan tedavilerini görüyorlar. Şu ana kadar Acil Durumlar Bakanlığı’nın ekipleri tarafından 51 kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. 613 kişinin cesedi ise enkaz altından çıkarılarak kurumlara verildi. Şu ana kadar bakanlık tarafından depremde zarar görmüş insanlara yardımlar da geldi. 10 uçak ve 3 konvoyla yardımlar Türkiye’ye ulaştı. Karayolu ile gelen araçların toplam sayısı 39’dur. Bu araçların içerisinde yardım malzemeleri, muhtelif büyüklükte olan çadırlar, ısıtıcılar ve diğer lazım olan aletler var” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Azerbaycan ekibi 51 kişiyi enkazdan kurtardı

Depremden zarar gören vatandaşlara seslenen Abbaslı, “İki kardeş ülke şu anda beraber arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Elimizden geldiği kadar insanların sağ olarak çıkartılması için çalıştık. Umuyoruz en kısa zamanda depremden zarar görmüş insanların tüm ihtiyaçları giderilir” dedi.

Rezilsin FOX TV rezil! Suçüstü yakalandılar
Gündem

Rezilsin FOX TV rezil! Suçüstü yakalandılar

Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı operasyonu çekmeye kalkışan FOX TV, aklınca deprem felaketini fırsat bildi. Ayarladığı şahıslarla 'deprem..
Yardımsever kılıklı istihbaratçılar defoldu! İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden dolayı' özel jetle Türkiye’den ayrıldı
Gündem

Yardımsever kılıklı istihbaratçılar defoldu! İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden dolayı' özel jetle Türkiye’den ayrıldı

İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden ötürü özel jetle Türkiye’den ayrıldı Siyonist İsrail'in bu kararı akıllara çeşitli soru..
Yalan haberle Hatay'ı birbirine katmışlardı... Oğuzhan Uğur ifade için savcılıkta!
Gündem

Yalan haberle Hatay'ı birbirine katmışlardı... Oğuzhan Uğur ifade için savcılıkta!

Kahramanmaraş depreminde prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un patronu olduğu Babal..
Türkiye can Belçika mülteci akını derdinde! Yazıklar olsun size... Dünya yankılanıyor
Dünya

Türkiye can Belçika mülteci akını derdinde! Yazıklar olsun size... Dünya yankılanıyor

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından canlarını bir bir kurtarmaya devam ederken Belçika, mülteci akını derdine düştü...
Eljif Elmas'tan depremzedelere destek
Spor

Eljif Elmas'tan depremzedelere destek

Futbol hayatına Napoli'de devam eden Eljif Elmas, depremzedeleri unutmadı.
Okan Buruk kararını verdi! Opsiyonu kullanılmayacak
Spor

Okan Buruk kararını verdi! Opsiyonu kullanılmayacak

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sadece 4 kez ilk 11’e giren İspanyol yıldızın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi artık mümkün görünmü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23