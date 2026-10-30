Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'dan Türkiye'de flaş sözler: Ciddi bir gerilim hüküm sürüyor

Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Bayramov, "Bir yıl önce Gabala'da düzenlenen zirvede Azerbaycan, Nahçıvan Anlaşması temelinde kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın başkanlığını üstlenmişti. Bu zirvenin ana konusu bölgesel barış ve güvenlikti. Geçtiğimiz yıl dünyada yaşanan olaylar, bu konuların önemini bir kez daha teyit etti. Bugün, uluslararası ilişkiler sisteminde ciddi bir gerilim hüküm sürüyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve daha geniş bir coğrafyada devam eden askeri çatışmalar, yeni tehlikeli tehditlerin ortaya çıkması ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin aşınması, devletler için ciddi zorluklar oluşturmaktadır. Bu şartlar altında Azerbaycan, istikrar ve güvenliğin merkezi olmaya devam etmektedir. Ülkemiz sadece kendi güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha geniş bölgede barış ve dayanışmayı güçlendirmede istikrarlı bir rol oynuyor" dedi.