Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

Törende konuşan Kocaeli AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Yaz kış demeden tüm teşkilatımızla sahada en aktif çalışan partiyiz. Bu yoğun programlarımızda partimize yeni üyeler de kazandırıyoruz. AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bu davanın büyümesinde, güçlenmesinde, her seçimde yeni zaferler elde etmesinde en önemli etken olan kadın kollarımız, Gölcük’te bin 41 yeni üye ile daha da güçlendi. Arı gibi çalışan hanım kardeşlerimizi kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.