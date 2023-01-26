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Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

2023-01-26 12:20:12
Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

AK Parti Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın yeni üye katılım töreni, Gölcük Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

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Foto - Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

Ocak ayının başından bu yana partiye katılan bin 41 yeni kadın üyeye temsili rozet takdim edildi.

#2
Foto - Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

Törende konuşan Kocaeli AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Yaz kış demeden tüm teşkilatımızla sahada en aktif çalışan partiyiz. Bu yoğun programlarımızda partimize yeni üyeler de kazandırıyoruz. AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bu davanın büyümesinde, güçlenmesinde, her seçimde yeni zaferler elde etmesinde en önemli etken olan kadın kollarımız, Gölcük’te bin 41 yeni üye ile daha da güçlendi. Arı gibi çalışan hanım kardeşlerimizi kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

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Foto - Aynı gün aynı anda! AK Parti'ye dev katılım

Törene Ellibeş'in yanı sıra Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Kadın Kolları İl Koordinatörü Dora Kübra, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve çok sayıda partili katıldı.

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