2022-09-19 17:25:36 Aynı aileden 9 kişi ölünce panik yaşanmıştı! O aileden beklenen sonuçlar çıktı
Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36) aynı aileden Kovid-19 kurbanlarının sonuncusu oldu. Yalçınkaya'nın cenaze töreninde Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan, yetkililere seslenerek, "Bu ailenin genetiğinin araştırılması gerekiyor. Daha önce de talepte bulunduk. Bir cevap alamadık. Bu aile 9 kişi kaybetti. Geri kalanlar son derece tedirgin. Bunlar yardım istiyor" dedi.