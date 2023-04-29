AYM ile ilgili Bahçeli'den flaş çıkış: Yeniden yapılandırılmalı

"Millet birdir, adı da Türk'tür" diyen Bahçeli, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. 'Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerde sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmiştir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi nelerden ibarettir? Zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? Bu odakları tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı netleşmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur, bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini çok net bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Kapatılma davası yılan hikayesine dönen HDP'ye hazine yardımının yapılmasını sağlayarak milletimizin ödediği vergilerin Kandil'e gönderilmesine vize vermiştir. Bu cinayettir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda yanımızda mısınız? PKK'nın TBMM'de temsil edilmesini teşvik edip Türklüğe pranga vurmak isteyenlere şamarı vuracak mısınız? MHP, Kütahya milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderiyor musunuz? Sayın Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.