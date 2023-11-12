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AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

2023-11-12 09:19:25
AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Gezi parkı hükümlüsü Can Atalay için hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı, suç duyurusuyla ilgili darbe teşebbüsü imasında bulundu. Yargıtay’ın amiral gemisi olarak bilinen ve terör suçlarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin hedefe oturtulmasına da başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi ve hukukçudan da tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek “mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum ise Milli Yargı vurgusu yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi bir ilke imza attı. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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Foto - AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

"YARGITAY'IN KARARI KENARA ATILAMAZ" Başkan Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın aldığı kararın asla bir kenara atılamayacağını belirten Başkan Erdoğan, " Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" dedi.

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Foto - AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

AYM KENDİNİ SÜPER TEMYİZ MAHKEMESİ OLARAK GÖRÜYOR Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararın gerekçe kısmında Anayasa Mahkemesi'nin denetlenmemeyi kötüye kullanarak kendisini yasama organının da üstünde konumlandırdığı, adeta süper temyiz mahkemesi gibi davranarak hak ihlalinden önce hükmün esasını dahi tartışarak adeta bozma niteliğinde kararlar vermesi dikkat çekti. GEREKÇEDE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KAPSAMININ GENİŞLETİLDİĞİ VURGULANDI Bu bakımdan toplumun sinir uçlarına dokunur şekilde Anayasa hükümlerini ortadan kaldıracak yorumlar getirilerek, bireysel başvuru yoluyla Anayasa normunun uygulanmasının işlevsiz hale getirilmesinin mümkün olmadığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında açıklandı. Bu yol ve yöntemin uygulanacak hukuk bakımından da kaosa yol açtığına işaret edildi.

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Foto - AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

AYM ATALAY KARARINDA YARGITAY'I HEDEF GÖSTERDİ Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararında kararda karşı oy kullanan üyeler de olmasına rağmen kendisiyle çelişerek adeta Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni hedef gösterdi. Atalay kararının 88. maddesinde "Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen ihlalin altında yatan sorunları giderme yönünde kamu gücünü kullanan makamlar genel bir yükümlülüğe sahip olmasına karşın 3. Ceza Dairesi, ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Anayasa'nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanmıştır" diyerek adeta kararda yorum farkı olmasına rağmen daireyi hedef göstererek suçlayıcı ve tehditkar nitelikte tespitlerde bulundu. AYM CAN ATALAY EYLEMİNİ ÖRGÜT PROPAGANDASIYLA BİR TUTTU Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararının 2. maddesinde ise, "Yargı kararlarıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar belirlenemez" diyerek, örgüt propagandası yapma suçuyla Can Atalay'ın yargılanmış olduğu davada, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs" suçunu eşit derecede saydı.

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Foto - AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

GERGERLİOĞLU KARARINA ATIFTA BULUNDU Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararında Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına atıf yaparak, adeta Gezi Parkı eylemlerinde sorumlu bulunan başta Osman Kavala olmak üzere tüm sorumluların eylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir nitelikte belirlemeler yapması dikkat çekti. *Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Milli Yargı, Yargı erkinin birinci niteliği, egemenliğin yasama ve yürütme ile birlikte üç temel fonksiyonundan biri olmasıdır. Yargının egemenliğin fonksiyonu olmasının iki temel özelliği vardır: Birincisi yargının, kararlarını egemenliğin sahipleri adına vermesidir. Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu yani milli egemenlik ilkesine dayanan sistemlerde yargı, kararlarını millet adına verir.

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Foto - AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

Avukat Mücahit Birinci "Meclis ne için olağanüstü toplanacakmış, onu anlamadım. Bir yargısal faaliyetler zincirinin tartışılma yeri meclis mi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi suç duyurusunda bulunmuş. Savcılık da takipsizlik verir. Yani demek istediğim yargısal faaliyetler kendi sahasında bağımsız şekilde yürür. Yasamanın süreçle ilgili yapabileceği bir şey yok. Oyunlara gelmemek lazım" *AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Anayasa Mahkemesi; politik belirleyici olamaz. Çok açık son dönemde verdikleri bir takım kararlarla Türk siyasetini dizayn etme rolünü üstlenmiş gözüküyorlar. Bunu milletimizin kabul etmesi mümkün değil. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın kendine verdiği yetki üzerinden siyaset alanını belirlemeye kalkamaz. Anayasa Mahkemesi; illegal yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmek isteyen unsurların elini güçlendirecek şekilde hükümleri esnetemez." Avukat Begüm Ece Pazarcı, "Anayasa mahkemesinin kararına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının önü açılır ki bu durumun hukuken de isabetli olduğunu savunmak mümkün değildir."

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