AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

AYM ATALAY KARARINDA YARGITAY'I HEDEF GÖSTERDİ Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararında kararda karşı oy kullanan üyeler de olmasına rağmen kendisiyle çelişerek adeta Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni hedef gösterdi. Atalay kararının 88. maddesinde "Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen ihlalin altında yatan sorunları giderme yönünde kamu gücünü kullanan makamlar genel bir yükümlülüğe sahip olmasına karşın 3. Ceza Dairesi, ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Anayasa'nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanmıştır" diyerek adeta kararda yorum farkı olmasına rağmen daireyi hedef göstererek suçlayıcı ve tehditkar nitelikte tespitlerde bulundu. AYM CAN ATALAY EYLEMİNİ ÖRGÜT PROPAGANDASIYLA BİR TUTTU Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararının 2. maddesinde ise, "Yargı kararlarıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar belirlenemez" diyerek, örgüt propagandası yapma suçuyla Can Atalay'ın yargılanmış olduğu davada, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs" suçunu eşit derecede saydı.