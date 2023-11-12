AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

Avukat Mücahit Birinci "Meclis ne için olağanüstü toplanacakmış, onu anlamadım. Bir yargısal faaliyetler zincirinin tartışılma yeri meclis mi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi suç duyurusunda bulunmuş. Savcılık da takipsizlik verir. Yani demek istediğim yargısal faaliyetler kendi sahasında bağımsız şekilde yürür. Yasamanın süreçle ilgili yapabileceği bir şey yok. Oyunlara gelmemek lazım" *AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Anayasa Mahkemesi; politik belirleyici olamaz. Çok açık son dönemde verdikleri bir takım kararlarla Türk siyasetini dizayn etme rolünü üstlenmiş gözüküyorlar. Bunu milletimizin kabul etmesi mümkün değil. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın kendine verdiği yetki üzerinden siyaset alanını belirlemeye kalkamaz. Anayasa Mahkemesi; illegal yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmek isteyen unsurların elini güçlendirecek şekilde hükümleri esnetemez." Avukat Begüm Ece Pazarcı, "Anayasa mahkemesinin kararına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının önü açılır ki bu durumun hukuken de isabetli olduğunu savunmak mümkün değildir."