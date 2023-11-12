2023-11-12 09:19:25 AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Gezi parkı hükümlüsü Can Atalay için hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı, suç duyurusuyla ilgili darbe teşebbüsü imasında bulundu. Yargıtay’ın amiral gemisi olarak bilinen ve terör suçlarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin hedefe oturtulmasına da başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi ve hukukçudan da tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek “mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum ise Milli Yargı vurgusu yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi bir ilke imza attı. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.