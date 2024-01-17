Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Kahramanmaraş merkezli depremde çok kötü bir sallantıyla uyandığını ifade eden cami imamı Ali Sungur, “Cami minaresine yıkılma kararı verildi ve yıkıldı. Cami cemaatimiz İslam'ın şiarı olan minarenin camimizde olmasını istediler. Bu nedenle cemaat ve hayırseverlerin el birliğiyle minaremizin çelik konstrüksiyon malzemesiyle yaptırılması için sipariş verdik. Camilerimizin ve kültürümüzün bir parçası olan minarelerin, eksiksiz şekilde bütün camilerde olmasını isteriz” dedi.