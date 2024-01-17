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Yaşam
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Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

2024-01-17 15:59:26
Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Depremin vurduğu Hatay’da yıkılan cami minaresinin yerine çelik konstrüksiyon malzemesiyle 26 metre uzunluğunda minare yapıldı.

#1
Foto - Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Asrın felaketinde Hatay’da çok sayıda ibadethane zarar görmüş ve ağır yaralar almıştı. Bu ibadethanelerden biri de İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde 1950 yıllarında yapılan Cebike Düğünyurdu Mahallesi Camisi oldu.

#2
Foto - Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Caminin minaresi depremde ağır hasar aldı ve bir süre sonra kontrollü olarak yıkıldı. Cami cemaati, minaresiz kalan camiye çözümüyse Kasım ayında çelik konstrüksiyon malzemesiyle 26 metre uzunluğunda minare yaptırmakta buldu.

#3
Foto - Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Kahramanmaraş merkezli depremde çok kötü bir sallantıyla uyandığını ifade eden cami imamı Ali Sungur, “Cami minaresine yıkılma kararı verildi ve yıkıldı. Cami cemaatimiz İslam'ın şiarı olan minarenin camimizde olmasını istediler. Bu nedenle cemaat ve hayırseverlerin el birliğiyle minaremizin çelik konstrüksiyon malzemesiyle yaptırılması için sipariş verdik. Camilerimizin ve kültürümüzün bir parçası olan minarelerin, eksiksiz şekilde bütün camilerde olmasını isteriz” dedi.

#4
Foto - Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

Cebike Düğünyurdu Mahalle Camisi'nin 1950 yıllarında yapıldığını belirten imam Sungur, “Yıkılan minaremiz 1960 yılında yapılmıştı. Valiliğin emriyle gelen ekipler, halatı minarenin şerefe kısmına bağlayarak kepçe yardımıyla kontrollü şekilde yıktı” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Aylarca minaresiz kalan camiye çözüm

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