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Yaşam
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Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

2024-05-01 13:13:40
Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler uzun göç yolculuğunu tamamlayıp yuvalarına döndü.

#1
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri'de yuvalarına yerleşti.

#2
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

Kayseri'de "leylekli köy" olarak tanınan Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu.

#3
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarda yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor.

#4
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

Yazı mahallede geçiren leylekler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.

#5
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

#6
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

#7
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

#8
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

#9
Foto - Aylar sonra yuvalarına geri döndüler!

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