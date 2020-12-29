  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Ayın etrafında daire görenler telefona sarıldı! Meteoroloji'den açıklama yapıldı

2020-12-29 09:25:01
Ayın etrafında daire görenler telefona sarıldı! Meteoroloji'den açıklama yapıldı

Geride bıraktığımız gece Elazığ ve çevre illerden Ay'ın etrafında bir çember olduğu görüldü. Vatandaşlar bu durumu kayıt altına almak için hemen telefonlarına sarıldı. Bir yandan da bunun ne olduğunu merak etti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, ise bu çemberin hale olduğunu belirtti ve "Gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir." diyerek açıkladı.

#1
Foto - Elazığ'da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.

Elazığ'da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.

#2
Foto - Elazığ'da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ'da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti.

Elazığ'da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ'da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti.

#3
Foto - Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı

Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı "Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ'ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız" gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan "Ay halesi" olduğu bildirildi.

#4
Foto - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.

#5
Foto - Verilen bilgide:

Verilen bilgide: "Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir. Haleyi taçtan ayıran en önemli fark, halede kırmızı rengin, çemberin ay veya güneşe bakan iç tarafında, taçta ise dış tarafında yer almasıdır. Teorik olarak, çok çeşitli hale olayının gerçekleşmesi olasıdır ama bunlardan en fazla görüleni ay veya güneş etrafında gerçekleşen 22 derece yarıçapa sahip aydınlık, parlak hale olayıdır" denildi.

#6
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#7
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama
Gündem

Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile gündeme gelen BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, normale dönüş için tarih verdi.
Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurup Gelecek Partisi'nden toplu istifa ettiler
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurup Gelecek Partisi'nden toplu istifa ettiler

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nde Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi Davutoğlu'nu eleştirerek ist..
Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!
Sağlık

Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.
Erdoğan'a hakaret etmişti...
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırı..
Hasan Nasrallah duyurdu: Füze stokları iki katına çıkarıldı! İsrail'den intikam alınacak
Dünya

Hasan Nasrallah duyurdu: Füze stokları iki katına çıkarıldı! İsrail'den intikam alınacak

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, İsrail bölgedeki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hassas güdümlü füze stoklarını ik..
Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı
Dünya

Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun geçici başkanlık süresini uzattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay