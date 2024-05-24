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Gıda
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Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

2024-05-24 10:13:02
Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Genellikle sağlıklı bir öğünde mutlaka çorba yer alır. Ancak tükettiğiniz bu çorbalar eğer hazırsa vücudunuza ciddi zarar verebilir. Hazır çorbalar, farkında olmadan vücut sağlığınızı bozabiliyor.

#1
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Vücut sağlığını korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve kilo kontrolü sağlamak için mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle vücut sağlığını korumak için mutlaka paketli ve hazır gıdalardan uzak durmanız öneriliyor.

#2
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Son yıllarda paketli gıdaların tüketimi çok fazla artmaya başladı. Bu gıdaların başında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hazır çorbalar geliyor. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzememektedir. Hazır çorbalar zor durumda kaldığımızda tüketilebilir

#3
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Mideyi rahatlatmak ve daha hızlı bir şekilde mideye doygunluk kazandırmak için yemeklere çorba ile başlamanız öneriliyor. Ancak tükettiğiniz çorbalar hazırsa vücudunuz için çok zararlı olabiliyor. Hazır çorbaları çok fazla tüketmek vücudunuza bağımlılık yapabiliyor.

#4
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Uzmanlar genellikle hazır çorba tüketmek yerine çorbaları evde kendinizin yapması gerektiğini vurguluyor.

#5
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Zaman sıkıntınız yoksa malzemelerini bildiğiniz, damak zevkinize uygun çorbalar yapabilirsiniz. Çünkü hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır. Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir.

#6
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen göstermek gerekir.

#7
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Çorba, ayrıca vücudumuza sıvı girişi sağlamanız için önemli bir besindir.. Hazır çorba yerine evde yapılan az tuzlu çorbaları tercih etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

#8
Foto - Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Bazı yemeklerin günlük tüketilmesi uygun, bazı yemekler ise 2-3 gün buzdolabında bekletildikten sonra kullanılabilir. Sebze çorbaları da buzdolabında bekleyebilir. Ancak yoğurt, etli ve tavuklu çorbalar günlük olarak tüketilmelidir. 12 saati geçmemesine özen gösterilmelidir. Posalı çorbaları tüketmek, kalın bağırsak açısından önemlidir. Mercimek ve ezogelin çorbası, posa bakımından oldukça zengindir.

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