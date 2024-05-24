Ayıla bayıla kaşık kaşık içiyoruz ama tütün kadar zehirli! Ağzınıza bile sürmeyin: Kalp damarlarını tıkıyor

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Genellikle sağlıklı bir öğünde mutlaka çorba yer alır. Ancak tükettiğiniz bu çorbalar eğer hazırsa vücudunuza ciddi zarar verebilir. Hazır çorbalar, farkında olmadan vücut sağlığınızı bozabiliyor.