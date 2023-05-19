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Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

2023-05-19 09:05:58
Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

CIA-MOSSAD bağlantısıyla dikkat çeken Ümit Özdağ’ın sahneye sürdüğü Sinan Oğan, seçimin 2. turunda Batı tarafından alenen parlatılıyor. ‘Milliyetçi’ olarak pazarlanan Oğan, geçmişinde Zaman gazetesi yazarlığı, Demirtaş övgüsü ve MHP’yi bölmesiyle tanınıyor.

#1
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte Millet İttifakı, Sinan Oğan'a verilen 2 milyon 800 bin oyun peşine düştü. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanlığı istediği söylenen Sinan Oğan'a yeni kurulacak Göç Bakanlığını teklif edeceği kulislerde konuşuluyor. New York Times'a röportaj veren Oğan ise el artırdı: “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?”

#2
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

Seçimin ikinci turunda Altılı Masa'nın kazanması için yeni taktikler deneniyor. Yabancı istihbarat servisleri ile anılan Ümit Özdağ ve adayı Sinan Oğan, sahneye sürüldü. İlk turda “Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı” diyen seçmeni havuzlama görevi gören ikili, aldıkları oyu pazarlık için masaya yatırdı. Cumhur İttifakı'yla henüz ciddi bir temas olmadığı öğrenildi.

#3
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

#4
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ Altılı Masa'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önceki akşam Oğan ile ikinci turu görüştü. Üç saat süren görüşmenin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün şu açıklamayı yaptı: “Kendisini ben davet ettim. Milletvekili olarak beraber çalışmıştık, güzel bir sohbet oldu. Olumlu bir görüşmeydi. Ben ümitliyim, memleket için en doğru kararı verecektir.” Kulislerde, Oğan'ın bugün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir görüşme yapacağı iddia edildi. Oğan'ın kararını bugün açıklaması bekleniyor.

#5
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

MHP, CIA VE JINSA İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAYA ÇAĞIRDI Ümit Özdağ'a MHP içinden de yoğun tepki var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2020 yılında Özdağ'ın gizli ilişkileri hakkında açıklama yapmıştı. "Gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi." diyen Yalçın, "15 Temmuz ihanet teşebbüsü sırasında, tıpkı babasının geçmişteki darbelerde kader arkadaşı Başbuğ Alpaslan Türkeş’i terk ederek ortadan kaybolduğu gibi, Ümit Özdağ da aynı gece ortadan kaybolmuştur.” ifadelerini kullandı. Özdağ’ın İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD’deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSA ile gizli ilişki kurduğunu belirten Yalçın, Özdağ’ın gölge CIA olarak bilinen Rand Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamasını da istedi. Özdağ’ın 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminin elebaşları "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Bu sözde milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye’de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ'ın yanıtı ise Yalçın'ı mahkemeye vereceğini şeklinde oldu.

#6
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

OĞAN'IN SEÇMEN KİTLESİNİ YÖNLENDİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL Millet İttifakı, Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasındaki 2 milyon 520 bin oy için yeni strateji üzerine çalışıyor. Bunlardan ilki Sinan Oğan'ın oyları üzerine kurulu. HDP desteğini yanına alan Millet İttifakı, milliyetçi oylara da mecbur. Sinan Oğan'ın kendisine verilen 2 milyon 800 bin oyu yönlendirmesine ise imkansız gözüyle bakılıyor. Kemik bir kitleye hitap etmese de ikinci tur taktikleri kapsamında Oğan ve arkasındaki Özdağ'a yönelik parlatmalar arttı. Batı basınında da kritik önem atfeden yayınlar yapılıyor.

#7
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

NYT RÖPORTAJINDA EL ARTIRDI Bunun son örneği dün ABD merkezli New York Times'ta yer alan makale. Makale “Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti ancak ikinci turu sallayabilir” başlığı taşıyor. Ankara'daki ofisinde NYT muhabirleriyle görüşen Oğan tüm hafta kabine üyelerinden muhalefet liderlerine ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine kadar telefon görüşmeleri yaptığını iddia ediyor. Makalede Oğan'ın “Son üç ya da dört günümü bu tür üst düzey insanlarla sorunları müzakere ederek geçirdim.” dediği belirtiliyor. Oğan'ın bir adaya destek vermesi karşılığında yeni yönetimde çok üst düzey bir görev istediği, onun şu sözleriyle aktarılıyor: “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?”

#8
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

WASHİNGTON'UN MÜDAVİMİ Ümit Özdağ'ın ziyaretlerini yakından bilen bir kaynak, Özdağ'ın çok sık yurt dışına seyahat ettiğini söyledi. Aydınlık'a konuşan kaynak şunları anlattı: "Cengiz Çandar, Washington'a en sık gidip gelen kişilerdendir. Ümit Özdağ da onunla yarışır vaziyetteydi. En olmadık yerlerde en olmadık kişilerle görüşen bir kişidir. ABD Büyükelçisi Türkiye'ye atandı. ABD devlet konuk evinde resepsiyon yapıldı. Doğal olan, resepsiyona, Türk büyükelçiliği görevlilerinin katılmasıydı. Beklenmedik şekilde, oraya girmemesi gereken birisi... Ümit Özdağ da oradaydı."

#9
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

'AKLININ ÖTESİNDE HIRSI VAR' Yakından tanıyanlar Oğan'ı "Aklının ötesinde hırsı var." sözleri ile anlatıyor. Oğan'ın seçime bir gün kala çektiği, "Her şey çok güzel olacak" mesajlı videosu çok tartışıldı. İki elinin parmaklarını birleştirerek, Millet İttifakı'nın simgesi haline gelen kalp işaretini yaptığı fotoğraf da gündeme geldi. Oğan, kendisini "oyları bölüyorsun" diye eleştiren muhalif seçmene, "Cehennemin kapılarını kapatacağız sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" mesajı verdi.

#10
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

CHP'LİLERİN DESTEĞİ İLE ADAY OLDU Oğan ile Millet İttifakı'nın yolları daha cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu imza toplama sürecinde kesişmişti. Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP'lilerden destek istendi. İsmail Saymaz Halk TV ekranından, Oğan'ın adaylığının tabloyu değiştireceğini anlatıyordu: "Sinan Oğan, 100 bin imza toplayabilirse MHP'den ve AKP'nin Karadeniz kesiminden nasıl oy gidiyor o zaman görürüm."

#11
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

'ÜMİT ÖZDAĞ, EMPERYAL GÜÇLERİN PROJESİ' Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP'nin bölünme planında da yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Türk, Prof. Dr. Gülümser Heper ardı ardına istifa etti. Kurucular Kurulu Üyesi ve Eskişehir Kurucu İl Başkanı Soner Çam, 27 Eylül 2022'de istifa ederken şunları söyledi: "ABD ve diğer emperyalistler Türkiye’de kaos yaratmak, iç savaş çıkarmak istiyorlar. Bu bağlamda Türk milliyetçiliği üzerinden bir oyun kurma çabasındalar. Ümit Özdağ küresel, emperyal güçlerin projesidir. Sığınmacılarla yatıp kalkarak NATO’nun elemanı gibi hareket etmektedir. Zaten İsrail ve Graham Fuller ile görüşen bir şahıstır. Ayrıca parti üst yönetimindeki İsmail Türk ve Ali Çolak gibi kişilerin isimleri FETÖ ile anılıyor. Firari FETÖ’cü Emre Uslu’ya dergisinde yazdırdığı biliniyor.” Özdağ, sokak sokak dolaşıp yabancı düşmanlığı ve kışkırtmanın ötesinde geride kalan bir yıl içinde FETÖ bağlantıları ile de gündeme geldi. Özdağ'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

#12
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

Zafer Partisi'nin kongresinde konuşan Özdağ, "Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal." dedi. Hakkında soruşturma açıldı. (4 Temmuz 2022) CIA ve MOSSAD'ın denetimindeki organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüşebilmek için Birleşik Arap Emirliği Büyükelçisi'ne mektup gönderdi. Özdağ, "AK Parti’nin ziyaretimi ve Peker ile görüşmemi engellemek için büyük çaba harcayacağını biliyorum. Ancak Birleşik Arap Emirliği yöneticilerinin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ederim." dedi. (26 Ekim 2022) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FETÖ’cülerle görüştüğünü ve pazarlık yaptığını açıkladı. Twitter’da firari FETÖ’cülerle tartışmaya giren Özdağ, firari FETÖ'cü Emre Uslu defalarca görüştüğünü belirtti. (22 Ekim 2022) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun patlamanın sorumlusunun ABD olduğunu işaret ederek ''Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı. ABD Büyükelçiliği'nin taziyelerini kabul etmiyoruz, reddediyoruz." demişti. Buna rağmen Özdağ "bana gelen bilgi başka" diyerek ABD'yi perdeledi. (14 Kasım 2022)

#13
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

MHP'NİN BÖLÜNMESİNDE ROL OYNADI Oğan'ın geçmişte de milli kuvvetlerin karşısında konumlandığı biliniyor. MHP'nin bölünmesi operasyonunda kritik rol oynadı. FETÖ'nün 2011 yılında kaset kumpası ile ele geçiremediği MHP'yi 2015 yılında Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile birlikte bölmeye kalktı. FETÖ'nün Samanyolu TV'sine sık sık konuk olması da Oğan'ın bir diğer özelliği.

#14
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

'DEMİRTAŞ'I ÖVDÜ MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ' Oğan 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, dava açtı geri döndü. 2017 yılında yeniden ihraç edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Oğan'la ilgili yaptığı açıklamada ihracına ilişkin ipucu veriyordu: "Terörist Demirtaş’ı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi övmenin de dâhil olduğu; Türk Milliyetçiliği ile bağdaşmayacak çok sayıda sebepten ötürü MHP’den ihraç edilmiş bir şahıs." Özdemir, 3 Nisan 2023'te sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milliyetçi seçmene, "Bu şahsın MHP’den ihraç edildiğine bakmaksızın Türk Milliyetçilerinin iradesi yerine konuşma yapanlar ne Milliyetçi Hareket’i ne de MHP’yi tanımıyorlar. MHP’yi terör zihniyeti, ihanet ve teslimiyetle yan yana getiremeyenlerin kurmaya çalıştıkları tezgâh bir kez daha başlarına yıkılacaktır." mesajını verdi.

#15
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

İSRAİL'DEN SURİYE'YE HABER GETİRDİ Aydınlık gazetesi yazarı Şam Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Yuva, 6 Ekim 2022'de Ümit Özdağ'ın İsrail bağlantıları ile ilgili tanıklık ettiği olayı kaleme aldı. Mehmet Yuva, Özdağ'ın İsrailliler adına Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Faysal Keltum'a görüşme talebi götürdüğünü yazdı. Yuva'nın yazısı özetle şöyle: "Ümit Özdağ malum Haber Global TV’de birçok ülkenin istihbarat örgütleriyle görüştüğünü söyledi. İsrail, İran, Rus istihbaratıyla da görüşmüş. Bunu gayet olağan ve normal bir prosedür olarak sundu. İddiasına binaen bu görüşmelere yalnız katılmamış, yanında bir emekli asker veya bürokrat bulunurmuş. Her şeyi devlet bilgisi dâhilinde yaparmış. Suriye ziyareti esnasında, Mayıs 2008’de İstanbul’da İsrail-Suriye dolaylı görüşmeleri yapılıyordu. Ümit Özdağ sohbet esnasında Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Faysal Keltum’a hitaben harfiyen, 'İsterseniz, Suriye ile İsrail arasında direkt görüşme ayarlayabiliriz. Ne dersiniz?” diye sormuştu. Anasının yanındaki her erkeği babası sanan misali herhalde Prof. Faysal Beyi de yüksek rütbeli bir muhaberat mensubu sanmıştı. Bu soru karşısında ortam buz kesti. Faysal Bey, 'Bu konular bizi aşar.' diyerek konuyu kapattı. "O öneriyi Suriye tarafına kim adına yapmıştı? Suriye’yi İsrail ile direkt görüştürebilme cüreti ve kudretini kimden almıştı? Suriye’nin Türkiye bypass edilerek İsrail ile dolaysız görüşmesi Türk Milli çıkarlarına nasıl bir hizmet sağlar?" (Yazının tamamı Mehmet Yuva'nın Aydınlık'taki 6 Ekim 2022 tarihli köşesinde "Ağbiniz Ümit Özdağ" başlığı ile yayımlandı)

#16
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

PKK'YI SİLAHLANDIRAN ABD'YLE MÜTTEFİKLİK PLANI Sinan Oğan, dış politika ve terörle mücadelede de Atlantik cephesinde... Oğan seçimden üç gün önce VOA'ya verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde teröre destek veren ABD'yi PKK'yla mücadeleye ikna edeceği gibi pembe bir tablo çiziyor: "Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk girişimlerimizin devam ettiği ve Amerika ile stratejik müttefikliğimizin eğer onlar nazarında da kıymetliyse devam ettiği, bunun da gereğini yapmalarını isteyeceğimiz bir süreç olacak. Nedir o gereği? Amerikalılar bugün PKK’yı silahlandırıyorlar. ‘Bırakın silahlandırmayı gelin ortak operasyon yapalım’ diyeceğiz."

#17
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

'MOSSAD'CILARLA TABİ GÖRÜŞTÜM' Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın adayı. Özdağ'ın yabancı istihbarat servisleri ile ilişkisi hep gündemdeydi. İsrail'le ilişkileri konusunda sık sık eleştirilen Ümit Özdağ, Haber Global ekranında Jülide Ateş'in "İsrail ile bağlantınız var mı?" sorusunu bir stratejik araştırma kurumunun başkanı olarak yabancı ülkelerin istihbarat örgütleriyle ilişkisinin olabileceğini savunarak yanıtladı. Durumu normalleştirmeye çalışan Özdağ, "MOSSAD’a gidip MOSSAD ile görüşmedim. MOSSAD’cılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüştüm canım, toplantılara geliyorlar." yanıtını verdi. İSRAİL'E KAYITSIZ GİRİŞ YAPABİLMEKLE ÖVÜNDÜ! Yakın çevresinden bir isim Özdağ'ın İsrail'e kayıtsız girebilmekle övündüğünü aktardı. Kaynaklar, Özdağ'ın yıllar önce İsrail'e 13 kez giriş yaptığını, bunların 6'sının kayıtlı 7'sinin kayıtsız olduğunu çevresine anlattığını söyledi. Bunun beklenmedik bir durum olduğunu ifade eden kaynaklar, diplomatların dahi yabancı ülkelere kayıtla giriş yaptığını bildiriyor. 'MİLLİYETÇİ KESİMİ ETKİLEMEK İÇİN HAYALİ GEÇMİŞ UYDURUYOR' Sinan Oğan'ın özgeçmişinde de doğrulanamayan bazı bilgiler dikkat çekici. Oğan, Azerbaycan'da Ebulfez Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştığını iddia ediyor. Oğan, Flash TV'de Orhan Uğuroğlu'nun programında şunları söylüyor: "Sovyetler Birliği daha dağılmamıştı, Elçibey'le gizli görüştük. Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar sürekli görüştük. Çoğu zaman fiziken yanındaydım." Elçibey'e çok yakın bir isim, Oğan'ın bu sözlerini yalanladı. Aydınlık'ın bilgi aldığı kaynak, bunun kesinlikle yanlış olduğunu bildirdi. HASBELKADER KATILDIĞI MİTİNGE 'BEN DÜZENLEDİM' DEDİ Oğan'ın özgeçmişi ile ilgili şaibeli anlatımı bu kadarıyla da kalmıyor. Oğan'ın aynı programdaki bir diğer iddiası da 1990'da Rusya'nın Azerbaycan'a girişine engel olmak için 25 bin kişiyi Taksim Meydanı'nda toplayarak miting yaptığı yönünde. Oğan, şunları söylüyor: "1990'da Rus tankları Azerbaycan'a girdiğinde öğrenci harçlıklarımızla 25 bin kişiyi topladım. Sovyetler Birliği'ne karşı en büyük ve ilk mitingi yaptım. O zamanki İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç'un omzunda 25 bin kişiye hitap ettim ve Rus işgalini kınadığımı ve derhal oradan çekilmesi gerektiğini ifade ettim." Omzuna çıkarak açıklama yaptığını söylediği İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Erdem Karakoç ise Oğan'ı yalanladı. Karakoç, programın yayınlanmasından sonra 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bir tek mitingimize gelmiş o da hasbelkader. Onun dışında ne bir toplantımızda ne bir mitingimizde bulunmamıştır." dedi. Sinan Oğan'ın milliyetçi kesime seslenebilmek için hayali geçmiş uydurduğunu söyleyen Karakoç açıklamasına şöyle devam etti: "‘Erdem Karakoç'un omuzlarında konuşma yaptım, 25 bin kişilik miting yaptım’ diyen arkadaş, ben duvarın üzerinden düşmeyeyim diye ayaklarımdan tutuyordu, yaptığı açıklama ciddiyetsiz olmuş. 40 yaşına kadar MHP'ye hiç uğramamış. O tesadüfen geldi, hatta ilk başta onlar engellemeye çalıştı. Burada 5-10 bin kişiyle miting yaparken ertesi gün Metin Tokdemir Ankara'da 55 bin kişiyle Kızılay'da toplantı yaptı. Kayıtlar ortada. Hayali bir geçmiş oluşturuyor."

#18
Foto - Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

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