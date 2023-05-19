Aydınlık gazetesinden önemli iddia ABD ve İsrail Oğan ile Özdağ'ı sahneye sürdü

'MOSSAD'CILARLA TABİ GÖRÜŞTÜM' Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın adayı. Özdağ'ın yabancı istihbarat servisleri ile ilişkisi hep gündemdeydi. İsrail'le ilişkileri konusunda sık sık eleştirilen Ümit Özdağ, Haber Global ekranında Jülide Ateş'in "İsrail ile bağlantınız var mı?" sorusunu bir stratejik araştırma kurumunun başkanı olarak yabancı ülkelerin istihbarat örgütleriyle ilişkisinin olabileceğini savunarak yanıtladı. Durumu normalleştirmeye çalışan Özdağ, "MOSSAD’a gidip MOSSAD ile görüşmedim. MOSSAD’cılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüştüm canım, toplantılara geliyorlar." yanıtını verdi. İSRAİL'E KAYITSIZ GİRİŞ YAPABİLMEKLE ÖVÜNDÜ! Yakın çevresinden bir isim Özdağ'ın İsrail'e kayıtsız girebilmekle övündüğünü aktardı. Kaynaklar, Özdağ'ın yıllar önce İsrail'e 13 kez giriş yaptığını, bunların 6'sının kayıtlı 7'sinin kayıtsız olduğunu çevresine anlattığını söyledi. Bunun beklenmedik bir durum olduğunu ifade eden kaynaklar, diplomatların dahi yabancı ülkelere kayıtla giriş yaptığını bildiriyor. 'MİLLİYETÇİ KESİMİ ETKİLEMEK İÇİN HAYALİ GEÇMİŞ UYDURUYOR' Sinan Oğan'ın özgeçmişinde de doğrulanamayan bazı bilgiler dikkat çekici. Oğan, Azerbaycan'da Ebulfez Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştığını iddia ediyor. Oğan, Flash TV'de Orhan Uğuroğlu'nun programında şunları söylüyor: "Sovyetler Birliği daha dağılmamıştı, Elçibey'le gizli görüştük. Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar sürekli görüştük. Çoğu zaman fiziken yanındaydım." Elçibey'e çok yakın bir isim, Oğan'ın bu sözlerini yalanladı. Aydınlık'ın bilgi aldığı kaynak, bunun kesinlikle yanlış olduğunu bildirdi. HASBELKADER KATILDIĞI MİTİNGE 'BEN DÜZENLEDİM' DEDİ Oğan'ın özgeçmişi ile ilgili şaibeli anlatımı bu kadarıyla da kalmıyor. Oğan'ın aynı programdaki bir diğer iddiası da 1990'da Rusya'nın Azerbaycan'a girişine engel olmak için 25 bin kişiyi Taksim Meydanı'nda toplayarak miting yaptığı yönünde. Oğan, şunları söylüyor: "1990'da Rus tankları Azerbaycan'a girdiğinde öğrenci harçlıklarımızla 25 bin kişiyi topladım. Sovyetler Birliği'ne karşı en büyük ve ilk mitingi yaptım. O zamanki İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç'un omzunda 25 bin kişiye hitap ettim ve Rus işgalini kınadığımı ve derhal oradan çekilmesi gerektiğini ifade ettim." Omzuna çıkarak açıklama yaptığını söylediği İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Erdem Karakoç ise Oğan'ı yalanladı. Karakoç, programın yayınlanmasından sonra 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bir tek mitingimize gelmiş o da hasbelkader. Onun dışında ne bir toplantımızda ne bir mitingimizde bulunmamıştır." dedi. Sinan Oğan'ın milliyetçi kesime seslenebilmek için hayali geçmiş uydurduğunu söyleyen Karakoç açıklamasına şöyle devam etti: "‘Erdem Karakoç'un omuzlarında konuşma yaptım, 25 bin kişilik miting yaptım’ diyen arkadaş, ben duvarın üzerinden düşmeyeyim diye ayaklarımdan tutuyordu, yaptığı açıklama ciddiyetsiz olmuş. 40 yaşına kadar MHP'ye hiç uğramamış. O tesadüfen geldi, hatta ilk başta onlar engellemeye çalıştı. Burada 5-10 bin kişiyle miting yaparken ertesi gün Metin Tokdemir Ankara'da 55 bin kişiyle Kızılay'da toplantı yaptı. Kayıtlar ortada. Hayali bir geçmiş oluşturuyor."