Aydın'da yapılacak! Elon Musk yardım etme kararı aldı

Mars Koloni Projesi’nden Elon Musk’ın haberi olduğunu ifade eden Başkan Günel; “Projeden Elon Musk’ın haberi var. Çünkü başmühendisi Kuşadası’nda ve bizim destekçimiz. Kendisi bildirdi bize hatta malzeme desteği de verecek. O şekilde sözü de var yani. Mars Koloni Projesi tamamıyla dijital altyapısı olan ve tamamıyla Euro’ya bağlı bir yatırım projesi olduğu için maliyetini biz tam 4 kere güncellemek zorunda kaldık. Pandemi döneminde zaten yatırım yapamadık. Şimdi ise tekrar yapalım diye uğraşıyoruz. 40 milyonluk proje 190 milyon oldu. Tabi bunu kendi sermayemiz ile kendi imkanlarımızla yapma şansımız yok. Ama özel girişimci ile yapma planımız halen devam ediyor.