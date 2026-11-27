Bakanlık koltuğuna, genel başkan yardımcılığına taşınmış nice isim. Emanet yalnızca makam değildi; bir neslin hapishane kapısında verdiği sözdü. ‘Yanlış yapanlarla vedalaşırız’ kararlılığı, o sözün hâlâ ayakta olduğunu gösteriyor. Ne var ki her vedanın bir hüznü var ve bu veda, düşmanla değil, sözde dava arkadaşlarıyla yapılıyor. Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiği yer ise görmek isteyen gözler için aşikâr. Mirasyedi, baba evini satarken hangi taşa kimin alın terinin sindiğini bilmez. Bilenler hâlâ aramızda. Mesele, onların sessiz yasının, bilmeyenlerin şatafatını vakarla bastırabilmesidir. Zira meselesi hâlâ ve ısrarla dava olanların yolu Çağlayan'daki davalardan geçmez”