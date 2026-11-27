Hilal Kaplan yazdı! Hayati Yazıcı’ya ‘mirasyedi’ göndermesi
Gazeteci Hilal Kaplan, bugünkü yazısında oğlunun fon kriziyle irtibatı nedeniyle AK Parti’deki görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Hayati Yazıcı’ya göndermede bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gazeteci Hilal Kaplan, bugünkü yazısında oğlunun fon kriziyle irtibatı nedeniyle AK Parti’deki görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Hayati Yazıcı’ya göndermede bulundu.
“Kendi kazanmadığı mirası hoyratça çarçur eden kişiye mirasyedi deriz ama kelimeye sirayet eden acı tanımında değil, ima ettiğindedir: Mirası yiyen ile mirası kuran arasındaki mesafe ve bedel” diyen Sabah Yazarı Hilal Kaplan, isim vermeden, oğlunun fon kriziyle irtibatı nedeniyle AK Parti’deki görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Hayati Yazıcı’yı yazdı. İşte Hilal Kaplan’ın “Mirasyedi” başlıklı o yazısı:
“1999 baharında Pınarhisar'ın kapısından içeri giren adam, bir şiir okuduğu için oradaydı. Dışarıda onu bekleyenler, sonra bir parti kuracak, bir ülkenin yüzünü değiştirecek bir kadroydu. Mahkeme koridorlarında yanında yürüyen avukat da aralarındaydı. Ortada ne makam vardı ne portföy. Sadece dava vardı. Ve o zamanlar dava, insanın sahip olduklarıyla değil, vazgeçebildikleriyle ölçülürdü.
elki de bu hikâyenin en hüzünlü özeti bu. Bedeli ödeyen kuşak, bedel ödememiş kuşağın faturasını sırtlanmak zorunda bırakılıyor. Kurucu kuşak asabiyyeyi yokluk içinde yoğurur; ikincisi kurucuyu görmüştür, sesini hâlâ taşır; üçüncüsü taklit eder; dördüncüsü yıkar. Mukaddime'nin trajedisi, yıkımın düşmandan değil refahın kendisinden gelmesidir. Bu kısım değişmedi ama maalesef bir kuşak bile beklemeden varlık imtihanı kimilerince kaybedildi. Bugün konuşulan isimlerin bir kısmı bu şemaya tıpatıp oturuyor.
Bakanlık koltuğuna, genel başkan yardımcılığına taşınmış nice isim. Emanet yalnızca makam değildi; bir neslin hapishane kapısında verdiği sözdü. ‘Yanlış yapanlarla vedalaşırız’ kararlılığı, o sözün hâlâ ayakta olduğunu gösteriyor. Ne var ki her vedanın bir hüznü var ve bu veda, düşmanla değil, sözde dava arkadaşlarıyla yapılıyor. Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiği yer ise görmek isteyen gözler için aşikâr. Mirasyedi, baba evini satarken hangi taşa kimin alın terinin sindiğini bilmez. Bilenler hâlâ aramızda. Mesele, onların sessiz yasının, bilmeyenlerin şatafatını vakarla bastırabilmesidir. Zira meselesi hâlâ ve ısrarla dava olanların yolu Çağlayan'daki davalardan geçmez”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23