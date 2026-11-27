İKİ OKUL, YÜZLERCE ÖĞRENCİ İÇİN YENİDEN EĞİTİM YUVASI OLDU: İHH tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında iki okulun fiziki imkânları yenilenerek öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi sağlandı. Yeniden inşa ve onarım çalışmaları tamamlanan okulların fiziki özellikleri şöyle: Maarat Hurma Okulu: 14 derslik, 4 idari oda, 2 tuvalet bloğu ve 1 güvenlik odasından oluşuyor. Maarat al-Sin Okulu: 8 derslik, 1 laboratuvar, 3 idari oda, 1 bekçi odası, 1 tuvalet bloğu ve 1 yer altı su deposundan oluşuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de savaşın izlerini silmek ve hayatın yeniden normale dönmesine katkı sunmak amacıyla eğitim, barınma, ibadethane ve altyapı alanlarındaki yeniden imar çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden eğitim hayatına kazandırılan bu iki okul da Suriye’nin geleceği olan çocukların eğitim yolculuğuna umut olacak.