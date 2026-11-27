Açılışta konuşan İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Suriye’de savaşın ilk gününden bu yana kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Son 2 yıldır ise Suriye’nin yeniden imarı için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Okulları, evleri, camileri yeniden inşa etmek ve onarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bu okullarda yetişen çocukların Suriye’nin geleceğini inşa edecekler inşallah. Bugün ise bu bölgede savaşta yıkılan bu okulumuzu Makedonya’da partner kurumumuz Legis ile onarıp açılışını yapmak için bir araya geldik. Maarat Hurma okulumuzu ise Bosna’dan Solidarnost Bosna kurumumuzla birlikte inşa edip açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Makedonya ve Bosna’daki bağışçılarımıza teşekkür ederiz.