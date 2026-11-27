Parti değil zamparalığın merkezi! Sarıgül’e bir taciz şikâyeti daha
Gazeteci Nedim Şener, kızıyla zor durumda olan bir parti üyesinin daha Mustafa Sarıgül hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulunduğunu söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Nedim Şener, kızıyla zor durumda olan bir parti üyesinin daha Mustafa Sarıgül hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulunduğunu söyledi.
“Mustafa Sarıgül’ün günah listesi artıyor” diyen Hürriyet Yazarı Nedim Şener; “Kızıyla zor durumda olan taciz ettiği partisinin üyesi bir kadın daha şikâyetçi oldu...” bilgisini aktardı.
Nedim Şener bugünkü yazısında şunları yazdı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı’na milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke yollanan Mustafa Sarıgül’ün günah listesi uzuyor.
Sarıgül’ün, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde genel başkan yardımcılığı önerdiği parti üyesi bir kadına daha tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Yaşadıkları nedeniyle uzun süre sessiz kalan bir çocuk annesi G.K., İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede Mustafa Sarıgül’den şikâyetçi oldu.
Böylece Mustafa Sarıgül’ün cinsel saldırı ve tacizi mağduru sayısı 2’si erkek 3’ü kadın olmak üzere 5’e yükseldi. G.K.’nın ifadesini alan savcılık ek bir yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı.
Hatırlanacağı gibi eski eşi Aylin Kotil, büyük oğlu Emir Sarıgül, küçük oğlu Ömer Sarıgül’ün tutuklanmasıyla genişleyen soruşturmada toplanan deliller ve şikâyetçi ile tanık ifadelerini içeren dosya, Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yollanmıştı.
Fezlekede cinsel saldırı, sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı ile ilgili suç dönemleri ise şöyle sıralanmıştı: 2021-2024 yılları arası (B.Ö.D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2011 yılı ve öncesi (G.B.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2014 yılı ve öncesi (M.G.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2005-2006 yılları arası (C. D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle). Bu listeye şimdi de 2020-2021 döneminde G.K.’ya yönelik eylemleri nedeniyle işlediği taciz suçlaması eklenmiş oldu”
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