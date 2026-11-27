Fezlekede cinsel saldırı, sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı ile ilgili suç dönemleri ise şöyle sıralanmıştı: 2021-2024 yılları arası (B.Ö.D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2011 yılı ve öncesi (G.B.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2014 yılı ve öncesi (M.G.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2005-2006 yılları arası (C. D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle). Bu listeye şimdi de 2020-2021 döneminde G.K.’ya yönelik eylemleri nedeniyle işlediği taciz suçlaması eklenmiş oldu”