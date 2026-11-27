Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Aslında Bursa'yı görmek isteyen vatandaşlarımızın, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da kavuşmayı arzu ettiği bir projenin test sürüşündeyiz. Tabii dünya küçülüyor ve her şey hızlanıyor. Böyle bir ortamda Bursa'nın hızlı tren projesiyle ana akslara bağlanması; Ankara'ya, Bursa'ya, oradan Konya'ya, Sivas'a hızlı trenle bağlanması şehrimizin hem ekonomisi açısından hem de vatandaşlarımızın konforu ve güvenli seyahati açısından çok kıymetli. Bugün burada ilk test sürüşüne katılmış olduk. Artık proje nihayete ermek üzere, diyebiliriz. İnşallah burada hiçbir aksilik çıkmadan testlerin tamamlanmasıyla birlikte başta Bursalı hemşehrilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız Bursa'ya hızlı trenle gelmeye başlayacaklar. Buradan Anadolu'ya, İstanbul'a uzanan bir yolculuğa çıkmaya başlayacaklar. Ben özellikle bu işi en başından beri takip eden bütün arkadaşlarımıza, bu işte emeği olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız, hayırlı bir test süreciyle inşallah bu işi neticelendirelim, Bursa'yı hızlı trenle buluşturalım diyoruz" diye konuştu.