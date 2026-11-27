106 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI Konuşmasında, Osmaneli-Bursa hattının 106 kilometrelik kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, “Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa ediyor, mevcut Kuşcenneti İstasyonu’yla birlikte 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik. Hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.