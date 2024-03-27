Aydem Yenilenebilir Enerji, 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi!

Her bir I-REC sertifikasının 1 megavatsaat (MWh) yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriği temsil ettiğini hatırlatan Serdar Marangoz, şöyle devam etti: “Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için yeşil enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmeye kendimizi adamış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiğimiz enerjiyi I-REC sertifikalarına dönüştürerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunuyoruz.