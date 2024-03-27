2024-03-27 12:31:01 Aydem Yenilenebilir Enerji, 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi!
Aydem Yenilenebilir Enerji, son üç yılda yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi uluslararası I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla tescilleyerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sundu. Aydem Yenilebilir Enerji’nin 3 yılda sunduğu 3 milyon I-REC sertifikası, şirketlere emisyon azaltımının yanı sıra finansal, pazarlama ve itibar açısından da pek çok avantaj sağlıyor.