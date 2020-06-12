2020-06-12 10:35:17 Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi?
Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir? Son günlerde fetih yadigarı Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin çok büyük kamuoyu desteği oluştu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılıp açılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yargıyı işaret ederek "Karardan sonra gereken adım atılır" dedi. Peki Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi? Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir? Sorusuna diyanetin fetvası nedir? İşte detaylar.