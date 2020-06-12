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İslam
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Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi?

2020-06-12 10:35:17
Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi?

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir? Son günlerde fetih yadigarı Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin çok büyük kamuoyu desteği oluştu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılıp açılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yargıyı işaret ederek "Karardan sonra gereken adım atılır" dedi. Peki Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi? Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir? Sorusuna diyanetin fetvası nedir? İşte detaylar.

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’daki mozaiklerin ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’daki mozaiklerin ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biliyorsunuz, Ayasofya’nın mülkiyet yönünden tasarrufu Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde. Biz dini hizmetlerle ilgileniyoruz.

#2
Foto - Ancak Ayasofya’da bulunan mozaik ve resimlerle ilgili kişisel görüşüm yerine Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararı önemli olacaktır. Elbette oradaki tarihi eserlerin korunması ve tarihi eserlere zarar verecek bir durum olmaması önemli. Bu konuda yazılı başvuru yapıldığında, kurul bir karar açıklayacaktır.

Ancak Ayasofya’da bulunan mozaik ve resimlerle ilgili kişisel görüşüm yerine Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararı önemli olacaktır. Elbette oradaki tarihi eserlerin korunması ve tarihi eserlere zarar verecek bir durum olmaması önemli. Bu konuda yazılı başvuru yapıldığında, kurul bir karar açıklayacaktır."

#3
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Ayasofya hakkında şunları söyledi:

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Ayasofya hakkında şunları söyledi: "Benim görev yaptığım dönemde açılmasını çok isterdim, şahsi olarak çok mutlu olurdum. Ama olsun, önemli olan açılmasıdır. Ayasofya’nın cami olarak kullanılması konusunda Batı kaynaklı bir tartışma da yapılıyor.

#4
Foto - Ayasofya’yı kilise olarak görenler bile var. Oysa 1453’ten beri Ayasofya camidir. Cami olarak kullanılması da burayı ibadethane olarak inşa edenlere saygıdır. Şöyle anlatayım:

Ayasofya’yı kilise olarak görenler bile var. Oysa 1453’ten beri Ayasofya camidir. Cami olarak kullanılması da burayı ibadethane olarak inşa edenlere saygıdır. Şöyle anlatayım:

#5
Foto - Fatih İstanbul’u fethettiğinde buraya zarar vermemiş, bilakis kendisi de onların ibadethane olarak kullandığı yeri kendisine ibadethane olarak görmüş, o yapıya da saygı göstermiştir.

Fatih İstanbul’u fethettiğinde buraya zarar vermemiş, bilakis kendisi de onların ibadethane olarak kullandığı yeri kendisine ibadethane olarak görmüş, o yapıya da saygı göstermiştir.

#6
Foto - Gidin Batı ülkelerine, Osmanlı döneminden kalan Mimar Sinan eserleri dahil birçok ibadethane o kadar ahlaksızca amaçlar için kullanılıyor ki...

Gidin Batı ülkelerine, Osmanlı döneminden kalan Mimar Sinan eserleri dahil birçok ibadethane o kadar ahlaksızca amaçlar için kullanılıyor ki...

#7
Foto - Ama bizler Ayasofya’yı kendimize cami olarak belirleyerek onu saygımızı da göstermiş bir milletiz. Şimdi geleyim Ayasofya’daki mozaiklerin ibadete engel bir durum olup olmadığına.

Ama bizler Ayasofya’yı kendimize cami olarak belirleyerek onu saygımızı da göstermiş bir milletiz. Şimdi geleyim Ayasofya’daki mozaiklerin ibadete engel bir durum olup olmadığına.

#8
Foto - Önce şunu söyleyeyim: Hiçbir ilmihal kitabında ‘Resim olan yerde namaz kılınmaz’ diye bir ibare bulamazsınız, sadece mekruhtur, yani tercih edilmemesi istenir. Ayrıca kıble yönünde resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok.

Önce şunu söyleyeyim: Hiçbir ilmihal kitabında ‘Resim olan yerde namaz kılınmaz’ diye bir ibare bulamazsınız, sadece mekruhtur, yani tercih edilmemesi istenir. Ayrıca kıble yönünde resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok."

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