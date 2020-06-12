Ayasofya’nın içindeki resimler namaz kılmaya engel mi?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Ayasofya hakkında şunları söyledi: "Benim görev yaptığım dönemde açılmasını çok isterdim, şahsi olarak çok mutlu olurdum. Ama olsun, önemli olan açılmasıdır. Ayasofya’nın cami olarak kullanılması konusunda Batı kaynaklı bir tartışma da yapılıyor.