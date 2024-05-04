Ayasofya'dan sonra Kariye Camii ibadete açılıyor

Kariye Camii, hem Hrıstiyan hem Müslümanlar için kutsal önem arz eden tarihi Ayasofya gibi, tartışmalı bir şekilde müzeden camiye çevrilmişti. Ayasofya'nın ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15 Ocak'ta uygulamaya koyduğu yeni giriş düzenlemesi ile bir kısmı yine müze olarak ziyarete açılmıştı. Ayasofya'dan sonra aynı öneme haiz Kariye Camii'nin 79 yıl sonra açılışı da gerçekleşiyor. Kariye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıllık restorasyonun ardından 6 Mayıs tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilecek. Kariye Camii'nin açılışı özellikle Yunanistan'da, "Türkiye bir Bizans kilisesini daha camiye çeviriyor" başlıklarıyla verilmişti. 4 Yıllık resterasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan Telekonferans ile katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek.