  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
7
Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

2024-07-03 02:14:46
Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

#1
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'ye 2-1 mağlup olarak elenen Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, kaleci Mert Günok'a övgüler yağdırıp, "Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik" dedi. Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile Türkiye, Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

#2
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ralf Rangnick, "Şans bizden yana değildi, maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik. Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama tabii ki zor. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi.

#3
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

İlk dakikada golü yemelerine rağmen maça iyi başladıklarını iddia eden Rangnick, "İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5’li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner’in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

Turnuvada oynadıkları 4 maçın da seyir zevki yüksek karşılaşmalar olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Bugün de buna dahil. Her şey istediğimiz gibi gitmedi, birkaç pası daha iyi değerlendirebilirdik ama 4 zevkli ve tempolu maç oynadık. Uyuyakaldığım maçlar da gördüm, bu maç öyle olmadı. Dolayısıyla artık önümüzdeki döneme bakacağız. Bu 4 maçta oynadığımız futbolu oynamaya devam edersek Dünya Kupası’na kalma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

"Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk"

#6
Foto - Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

"Bugün ülkemize döneceğimizi hiç düşünmüyordum, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk." ifadelerini kullanan Avusturya Teknik Direktörü, şunları kaydetti: Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bundan ders çıkarmalıyız. Günün sonunda bir takım yoluna devam ediyor. Bizim için hakim duygu hayal kırıklığı ama çok uzun yıllardır bu seviyelere gelemiyorduk, bu seviyelerde kalmak istiyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdağ'ın köpekleri Suriyelilerin evlerini basmaya başladı! MOSSAD tetikçilerine operasyon şart oldu!
Gündem

Özdağ'ın köpekleri Suriyelilerin evlerini basmaya başladı! MOSSAD tetikçilerine operasyon şart oldu!

Ümit Özdağ'a bağlı ırkçı sokak çeteleri asılsız haberleri de bahane ederek Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırmaya başladı. Önceki gece ..
Katliam gibi ayin: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
Dünya

Katliam gibi ayin: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle 116 kişi yaşamını yitirdi.
CHP'li belediye başkanı tutuklanmıştı! Skandalda detaylar ortaya çıktı
Gündem

CHP'li belediye başkanı tutuklanmıştı! Skandalda detaylar ortaya çıktı

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında dayak skandalının detayları ortaya çıktı.
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! 5 lira 46 kuruş...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! 5 lira 46 kuruş...
A Milli Takım'da kötü haber!
Spor

A Milli Takım'da kötü haber!

Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Kökçü ve Yüksek, turu geçmemiz h..
Antalya'da 15 günlük yasak kararı
Yaşam

Antalya'da 15 günlük yasak kararı

Antalya Valiliği, il genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak bu geceden itibaren geçerli olacak...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23