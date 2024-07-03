Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'nin Gordon Banks'ini geçemedik

İlk dakikada golü yemelerine rağmen maça iyi başladıklarını iddia eden Rangnick, "İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5’li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner’in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik." şeklinde konuştu.