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Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

2023-07-15 14:47:09
Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#1
Foto - Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'ndaki yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

#2
Foto - Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

Otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

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