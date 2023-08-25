2023-08-25 10:24:03 Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:
Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bunun ardından ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla devirdi. Fenerbahçe ise evinde Twente'yi 5-1 ile rahat geçti. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...