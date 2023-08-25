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Spor
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Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

2023-08-25 10:24:03
Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bunun ardından ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla devirdi. Fenerbahçe ise evinde Twente'yi 5-1 ile rahat geçti. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...

#1
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

23 Ağustos Çarşamba akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 ile geçmeyi başardı.

#2
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

Beşiktaş, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar, Omar Colley ve yeni transfer Zaynutdinov kaydetti.

#3
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Twente ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmada Hollanda ekibini 5-1 mağlup ederek turun kapısını araladı. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren gollerini İrfan Can(2), Szymanski, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 5-1 galip ayrılmayı bildi.

#4
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise 1-0 öne geçtiği mücadelede Genk'e 2-1 mağlup olarak tur umutlarını Adana'ya bıraktı. İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik mücadelede UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

#5
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

1- İNGİLTERE: 89,053

#6
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

2- İSPANYA: 75,927

#7
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

3- İTALYA: 71,569

#8
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

4- ALMANYA: 69,624

#9
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

5- HOLLANDA: 54,000

#10
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

6- FRANSA: 52,247

#11
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

7- PORTEKİZ: 47,482

#12
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

8- BELÇİKA: 36,900

#13
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

9- İSKOÇYA: 31,650

#14
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

10- TÜRKİYE: 30,850

#15
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

11- AVUSTURYA: 29,900

#16
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

12- İSVİÇRE: 28,775

#17
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

13- SIRBİSTAN: 27,375

#18
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

14- NORVEÇ: 26,250

#19
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

15- İSRAİL: 25,500

#20
Foto - Avrupa'ya sarsmaya devam ediyoruz... Adım adım üst sıralara! Play-off:

16- DANİMARKA: 25.450

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